Μαρινάκης σε αντιπολίτευση: Τελείωσε το «λεφτά υπάρχουν», τελείωσε το «δώστα όλα»

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στις παρεμβάσεις του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων για όσα υποστήριξαν σχολιάζοντας την αρχική του τοποθέτηση για τον Προϋπολογισμό.

Στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, όπως στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Γαβρήλο, είπε ότι «θα δώσω μια κοινή απάντηση γιατί ήσασταν στο ίδιο κόμμα όπως βρεθήκατε και στον ίδιο εξώστη. Κύριε, Χαρίτση με ρωτήσατε και κατ’ επέκταση και την Κυβέρνηση για το “τι έχουμε κάνει για τους νέους”. Κάθεστε δίπλα στον υπουργό Οικονομικών (εν. τον κ. Τσακαλώτο) επί των ημερών του οποίου ο φόρος και για τους νέους και για όλους ήταν 29%. Εμείς, που δήθεν όπως λέτε δεν έχουμε κάνει τίποτα για τους νέους το πήγαμε στο μηδέν. Το μηδέν είναι μικρότερο του 29%, όπως και το 9% για όσους είναι μέχρι 30 χρονών είναι κατά είκοσι μονάδες κάτω από το 29%, που ήταν. Εσείς, λοιπόν, που ρωτάτε τι έχουμε κάνει για το δημογραφικό σας λέω ότι ένας πατέρας δύο παιδιών είχε φόρο 29% και τώρα θα έχει 16%, λιγότερο από τον μισό. Ένας γονέας τριών παιδιών, είχε φόρο 29% και τώρα θα έχει 9%. Συνεπώς, το να κουνάτε το δάκτυλο εσείς που πήγατε την προκαταβολή του φόρου στο 100%, δημιουργήσατε ένα ασφαλιστικό πάνω από 30% σαν φόρο σε κάθε ευρώ που βγάζαμε ως ελεύθεροι επαγγελματίες , αυτό λέγεται ως το απόλυτο θράσος. Έφυγαν 650.000 νέοι άνθρωποι από την χώρα από αυτές τις πολιτικές σας και έχουν επιστρέψει περισσότεροι από του μισούς».

Σχολιάζοντας και την δεύτερη παρέμβαση του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση του είπε ότι «επιμένετε, ενώ ήσασταν Υπουργός εκείνης της Κυβέρνησης (εν. του ΣΥΡΙΖΑ) που έκανε ό,τι έκανε και τα θυμόμαστε όλοι. Επιμένετε για τους νέους και αυτά που λέτε για το «παιδικό δωμάτιο» ή για το διαθέσιμο εισόδημα είναι μια “καραμέλα” . O κόσμος δεν τα ακούει για αυτό θα συνεχίσετε εσείς και τα υπόλοιπα κόμματα να μετράτε μονοψήφια ποσοστά» και πρόσθεσε «το 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εξελέγη Πρωθυπουργός στο Λουξεμβούργο ή στην Ελβετία και το 2025 προς 2026 δεν συζητάμε τον Προϋπολογισμό της Βουλγαρίας. Το περιβόητο διαθέσιμο εισόδημα – πράγματι είναι ακόμα χαμηλό- αλλά τώρα είναι στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 61%. Η ατομική κατανάλωση, που είναι ένα στοιχείο που λέει όλη την αλήθεια- είναι στο 81% και δεν είμαστε ούτε πρώτη, ούτε δεύτεροι από το τέλος όπως λέτε, αλλά είμαστε στην εβδόμη θέση από το τέλος και πράγματι είμαστε χαμηλά ακόμη . Όλα όσα λέτε για τους νέους σας τα επιστρέφω και σας ρωτώ: για τους νέους βάλατε φόρους και παραπάνω εισφορές, για τους αγρότες δεν κάνατε τίποτα, για κανέναν δεν νοιαστήκατε και έρχεστε εδώ με τόσο οργισμένο ύφος, έχοντας κατέβει από τον εξώστη που ήσασταν πριν λίγες εβδομάδες για να μας κουνήσετε το δάκτυλο;».

Σχετικά με τις αναφορές στις οποίες επέμεινε ο κ. Χαρίτσης για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης του είπε πως «Όλες αυτές οι βαρύγδουπες διατυπώσεις περί εγκληματικής οργάνωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα λέτε για να στοχοποιήσετε το σύνολο ενός κόμματος και των βουλευτών του δεν έχουν καμία βάση. Αυτό που δεν έχετε καταλάβει είναι ότι η χώρα μας σε 30 χρόνια πλήρωσε για τις αγροτικές επιδοτήσεις 3 δισ. ευρώ. Εάν θέλουμε ο κόσμος να μας πάρει όλους στα σοβαρά πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται και η Βουλή των Ελλήνων και περισσότερο η ελληνική κοινωνία να κατηγορούμε συλλήβδην μόνο ένα κόμμα. Γιατί παρά πολύ απλά σε όλους όσους πετάνε λάσπη, τίποτα από όσα έπρεπε να γίνουν δεν έγιναν δυστυχώς εγκαίρως για τις πληρωμές των επιδοτήσεων. Αλλά δεν μπορεί να κατηγορείτε την Κυβέρνηση γιατί άργησε να κάνει τις πληρωμές για να τις κάνει όπως επιτέλους γίνονται τώρα σωστές και γιατί δεν πληρώνει χωρίς ελέγχους. Η παθογένεια αυτή δεν ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια».

Στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Χρήστο Μάντζιο, ο υφυπουργός του είπε ότι «δυστυχώς, “το λεφτά υπάρχουν” βρίσκεται στον πυρήνα του DNA του ΠΑΣΟΚ. Κάθε τοποθέτηση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι ένα με δύο δισεκατομμύρια ευρώ, είτε αυτό αφορά τους αγρότες, είτε τους υπόλοιπους τομείς, αλλά ξέρετε τα λεφτά είναι συγκεκριμένα. Και επειδή ειρωνευτήκατε τις επενδύσεις, είπα κάτι που είναι απολύτως αληθές. Μέσα σε 6 χρόνια, οι επενδύσεις στην χώρα αυτή αυξήθηκαν κατά 96% όταν το ίδιο χρονικό διάστημα στην ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 5%. Αυτά τα λεφτά και οι θέσεις εργασίες που δημιουργήθηκαν από αυτή την πολιτική, για να ξέρουμε, είναι τα παραπάνω έσοδα για να έχουμε αυτή τη μείωση των φόρων, για να πάρουν πίσω οι πολίτες αυτά τα οποία στερήθηκαν».

«Είστε ένας κοινός ψεύτης και συκοφάντης»

Στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία, σχετικά με όσα υποστήριξε ότι κατέθεσε στη Εξεταστική Επιτροπή ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, ο κ. Μαρινάκης του απάντησε «είστε ένας κοινός ψεύτης και συκοφάντης. Μίλησα με τον κ. Μπουκώρο, ουδέποτε είπε αυτό το οποίο μας είπατε. Για άλλη μια φορά εσείς και το κόμμα σας λέτε ψέματα. Είστε ένας ψεύτης» και διευκρίνισε «ο κ. Μπουκώρος, είπε ότι ενημέρωσε προφορικά για την πρόθεσή του να παραιτηθεί. Και την παραίτησή του την έστειλε σε mail στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, αυτό είπε και ξαναδείτε τα Πρακτικά, εάν και δεν έχει νόημα να δείτε τα Πρακτικά, γιατί είστε ένας κοινός ψεύτης και συκοφάντης Και είστε με το κόμμα που σας αξίζει, με τους ψεύτες».

Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «εάν πιστεύετε ότι θα επιστρέψει η χώρα μας στις εποχές δέκα χρόνια πριν ακριβώς, όπου δεν ξέραμε ακριβώς εάν θα έχουμε Προϋπολογισμό, δεν ξέραμε ακριβώς αν θα είμαστε στην Ευρώπη, μάλλον ήμασταν πολύ αβέβαιοι γι’ αυτό, είστε γελασμένοι. Τελείωσε το «λεφτά υπάρχουν», τελείωσε το «δώστα όλα», τελείωσε αυτή η λογική του να τάζεις με τα χρήματα των πολιτών. Γιατί όλα αυτά τα λεφτά που τάξατε όλοι εσείς, δεν είναι δικά σας, ούτε δικά μας, είναι τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου» .