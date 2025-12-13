Ισραήλ: Η στιγμή που εκτελεί με πύραυλο τον Ραάντ Σαάντ, Νο2 στην ηγεσία της Χαμάς – Πώς δικαιολογεί την νέα παραβίαση της εκεχειρίας

Την στιγμή που πλήττεται  το αυτοκίνητο του Ραάντ Σαάντ, στον παραλιακό δρόμο της Πόλης της Γάζας έδωσε στην δημοσιότητα το Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας την ενέργειά του και προσπαθώντας να δικαιολογήσει το γιατί παραβίασε την εκεχειρία, κάνοντας την επίθεση.

Όπως είπε ο ανώτερος διοικητής της Χαμάς, Ραάντ Σαάντ, ήταν «ένας από τους αρχιτέκτονες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023» στο Ισραήλ. Σε κοινή ανακοίνωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσαν ότι ο Σαάντ έγινε στόχος σε απάντηση σε επίθεση της Χαμάς, κατά την οποία ένας εκρηκτικός μηχανισμός τραυμάτισε δύο στρατιώτες νωρίτερα σήμερα, Σάββατο.

Η επίθεση στο αυτοκίνητο στην πόλη της Γάζας σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον ακόμη 25, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από την Χαμάς ή από τις υγειονομικές αρχές εκεί ότι ο Σαάντ ήταν μεταξύ των νεκρών.  Ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος περιέγραψε τον Σαάντ ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που βοήθησε στη δημιουργία και την προώθηση του δικτύου παραγωγής όπλων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Η Χαμάς με ανακοίνωσή της καταδίκασε την επίθεση χαρακτηρίζοντας την παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αλλά δεν ανέφερε αν ο Σαάντ τραυματίστηκε.

 

Σύμφωνα με την ανάρτηση των Ισραηλινών Δυνάμεων, «ο Σαάντ ήταν ένας από τους τελευταίους βετεράνους ανώτερους μαχητές που παρέμεναν στη Λωρίδα της Γάζας και στενός συνεργάτης του Μαρουάν Ισσά, αναπληρωτή επικεφαλής του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς. Κατείχε διάφορες ανώτερες θέσεις και ήταν κεντρική φιγούρα στην στρατιωτική ηγεσία της οργάνωσης.

Ήταν υπεύθυνος για το θάνατο πολλών στρατιωτών από εκρηκτικούς  μηχανισμούς που κατασκευάστηκαν από τις μονάδες παραγωγής όπλων της Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τους τελευταίους μήνες, ο Σαάντ διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης συμμετοχής του στην παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, επέβλεπε τη συνεχιζόμενη παραγωγή όπλων στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάπαυσης του πυρός.

Η εξόντωσή του υποβαθμίζει σημαντικά την ικανότητα της Χαμάς να αποκαταστήσει τις δυνατότητές της», υποστηρίζει η ισραηλινή ανάρτηση.

