ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της United Airlines στην Ουάσινγκτον εξαιτίας βλάβης σε κινητήρα

Αεροσκάφος Boeing 777-200ER της United Airlines πραγματοποίησε χθες Σάββατο αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον, λίγο μετά την απογείωσή του με προορισμό το Τόκιο, εξαιτίας βλάβης σε κινητήρα.

«Λίγο μετά την απογείωση η πτήση UA 803 επέστρεψε στο αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια για να αντιμετωπίσει απώλεια ισχύος σε έναν από τους κινητήρες του», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία, συμπληρώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 275 επιβατών και των 15 μελών του πληρώματος.

Οι ταξιδιώτες αναμένεται να φθάσουν στον προορισμό τους, το αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, με άλλο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου Ντάλες, του μεγαλύτερου στην αμερικανική πρωτεύουσα, το Boeing 777 απογειώθηκε γύρω στις 12:20 (τοπική ώρα, 19:20 στην Ελλάδα) και προκλήθηκε «πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον διάδρομο».

«Η φωτιά σβήστηκε και το αεροσκάφος επέστρεψε στο Ντάλες, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια γύρω στις 13:30 (τοπική ώρα, 20:30 στην Ελλάδα) και επιθεωρήθηκε από τους πυροσβέστες του αεροδρομίου», συμπλήρωσε.

Ο διάδρομος που επηρεάστηκε από την πυρκαγιά χρειάστηκε να κλείσει «για μικρό χρονικό διάστημα», αλλά το Ντάλες έχει πολλούς διαδρόμους και δεν υπήρξαν καθυστερήσεις σε άλλες πτήσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος επέστρεψε στο Ντάλες εξαιτίας «βλάβης σε κινητήρα κατά την απογείωση», υπογραμμίζοντας ότι διατάχθηκε έρευνα για την εξακρίβωση των αιτίων.