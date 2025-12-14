Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για σχεδιαζόμενη επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία, καθώς οι Αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη πέντε ανδρών που κατηγορούνται για εμπλοκή σε σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά, στη νότια Βαυαρία. Οι συλλήψεις έγιναν το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, με την υπόθεση να ερευνάται από την Κεντρική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση του Εξτρεμισμού και της Τρομοκρατίας της Εισαγγελίας της Βαυαρίας, σε συνεργασία με την Κρατική Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι ύποπτοι είναι ένας 56χρονος Αιγύπτιος, ένας 37χρονος Σύρος και τρεις Μαροκινοί, ηλικίας 22, 28 και 30 ετών. Οι πέντε άνδρες φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση με όχημα, το οποίο θα έπεφτε πάνω σε πλήθος κόσμου σε χριστουγεννιάτικη αγορά στην πόλη Ντινγκολφινγκ. Το ενδεχόμενο ισλαμιστικού κινήτρου θεωρείται πιθανό, με τις Αρχές να υποστηρίζουν ότι η επίθεση είχε σαφή στόχο να προκληθούν ανθρώπινες απώλειες.

Ο Αιγύπτιος, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, φαίνεται να κάλεσε ανοιχτά σε τζαμί στην περιοχή για τη διάπραξη της επίθεσης, καλώντας «να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι». Η ενέργειά του αυτή εκλαμβάνεται ως απόπειρα «υποκίνησης σε φόνο». Παράλληλα, οι τρεις Μαροκινοί κατηγορούνται ότι είχαν δηλώσει πρόθυμοι να προχωρήσουν στην επίθεση, κάτι που ενισχύει τις υποψίες των Αρχών ότι η υλοποίηση του σχεδίου ήταν άμεση.

Ωστόσο, παραμένουν αρκετά ερωτήματα ανοιχτά. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια χριστουγεννιάτικη αγορά ήταν ο τελικός στόχος της επίθεσης, ενώ και άλλες λεπτομέρειες, όπως η ημερομηνία εκτέλεσης του σχεδίου, δεν έχουν γίνει γνωστές. Η εισαγγελία σημειώνει ότι πρόκειται για μια υπόθεση σε πρώιμο στάδιο, κάτι που δεν επιτρέπει περαιτέρω σχολιασμό επί της παρούσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοακίμ Χέρμαν, συνεχάρη τις δυνάμεις ασφαλείας για την έγκαιρη κινητοποίησή τους. «Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει με εντυπωσιακό τρόπο την εξαιρετική ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα των Αρχών ασφαλείας μας και δείχνει ότι είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τους πολίτες μας! Χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Αρχών ασφαλείας μας, αρκετοί ύποπτοι συνελήφθησαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας έτσι μια πιθανή ισλαμιστική επίθεση στη Βαυαρία», τόνισε χαρακτηριστικά.