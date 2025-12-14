Γιώργος Βαγιαννίδης: Δύο ασίστ από τον Έλληνα αμυντικό στη νίκη της «εξάσφαιρης» Σπόρτινγκ – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησε βασικός στη νίκη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 6-0 επί της ΑΒΣ Φούτμπολ Σαντ, έχοντας καθοριστικό ρόλο με δύο ασίστ.
  • Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κυριάρχησε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, με τον Αραούχο να σημειώνει δύο γκολ και τους Σουάρες και Κατάμο να προσθέτουν από δύο τέρματα ο καθένας.
  • Με αυτή τη νίκη, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας μείωσε τη διαφορά από την Πόρτο και πλησίασε στους 2 βαθμούς την κορυφή της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για το πρωτάθλημα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Γιώργος Βαγιαννίδης: Δύο ασίστ από τον Έλληνα αμυντικό στη νίκη της «εξάσφαιρης» Σπόρτινγκ – Δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την ΑΒΣ Φούτμπολ Σαντ και είχε καθοριστικό ρόλο στην επιβλητική νίκη της ομάδας του με 6-0, σε ένα ματς όπου τα “λιοντάρια” κυριάρχησαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επικράτησε με άνεση της ΑΒΣ Φούτμπολ Σαντ, με τον Αραούχο να σημειώνει δύο γκολ από ισάριθμες ασίστ του Γιώργου Βαγιαννίδη, ενώ ακόμη τέσσερα τέρματα πέτυχαν οι Σουάρες και Κατάμο, οι οποίοι σκόραραν από δύο φορές ο καθένας στην αναμέτρηση. Ο Έλληνας αμυντικός είχε σταθερή παρουσία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και βρέθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους της ομάδας του.

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα, ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε ως αλλαγή για τα “λιοντάρια” στο 54ο λεπτό, ωστόσο δεν κατάφερε να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, παρά τη γενικότερη επιθετική υπεροχή της Σπόρτινγκ.

Με αυτή τη νίκη, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας μείωσε τη διαφορά από την Πόρτο και πλησίασε στους 2 βαθμούς την κορυφή της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για το πρωτάθλημα με ανεβασμένη ψυχολογία και ξεκάθαρο αγωνιστικό ρυθμό.

01:10 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

