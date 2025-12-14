Λευτέρης Πετρούνιας: «Δεν μπορείς να φορτώνεις ένα εξάχρονο με τέτοιο βάρος, σε μένα μπορείς να πεις ό,τι θέλεις»

Καλεσμένος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Μαμα-δες» της ΕΡΤ βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ο Λευτέρης Πετρούνιας, με οικοδέσποινα τη σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μίλησε για την οικογενειακή τους καθημερινότητα, για τη ζωή με τις δύο κόρες τους και για ένα ζήτημα που συχνά προκύπτει από τον κόσμο, τόσο στον δρόμο όσο και στα social media.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα σχόλια που ακούνε συχνά οι ίδιοι, όταν πολλοί χαρακτηρίζουν τα παιδιά τους ως «μελλοντικές Ολυμπιονίκες». Η Βασιλική Μιλλούση έθεσε το ερώτημα αν τέτοιες κουβέντες λειτουργούν ως κίνητρο ή ως βάρος για τα παιδιά, με τον Λευτέρη Πετρούνια να τοποθετείται άμεσα και χωρίς περιστροφές, δίνοντας το δικό του ξεκάθαρο στίγμα.

«Φάουλ! Βάρος σε βαθμό κακουργήματος. Το ξέρω ότι ο κόσμος το εκφράζει καλοπροαίρετα αλλά επί τόπου, όταν το λέει ένας άγνωστος και το ακούνε τα παιδιά, λέω “γερά και χαρούμενα να ‘ναι”. Αυτό είναι η καταστροφή της ψυχολογίας και της ψυχής ενός παιδίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής εξήγησε γιατί θεωρεί επικίνδυνο να φορτώνονται τα παιδιά με τόσο μεγάλες προσδοκίες από μικρή ηλικία και ξεκαθάρισε τη διαφορά ανάμεσα στον ίδιο και στις κόρες του. «Δεν μπορείς να φορτώνεις ένα εξάχρονο με τέτοιο βάρος. Σε μένα μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Καλά, κακά σχόλια, για τα παιδιά μου, θα τα διαχειριστώ όλα, ό,τι κι αν μου πεις», τόνισε.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ολοκλήρωσε τη σκέψη του υπογραμμίζοντας ότι ένα παιδί έξι ετών δεν μπορεί να επεξεργαστεί τέτοιες απαιτήσεις ούτε να τις μετατρέψει σε κάτι θετικό. «Αλλά για ένα παιδί έξι χρονών δεν μπορείς να έχεις την απαίτηση ότι θα πω κάτι τέτοιο, θα το ακούσει το παιδί και θα το επεξεργαστεί, θα το δουλέψει και θα το βάλει να λειτουργήσει υπέρ του. Πού να το επεξεργαστεί αυτό το παιδί; Δεν πρέπει να φορτώνουμε το παιδί με τέτοια», κατέληξε.