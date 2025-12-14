Βαρβάρα Λάρμου: «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, αλλά δεν την ανέχτηκα – Αντέδρασα σαν αγρίμι»

Η Βαρβάρα Λάρμου έγινε ευρέως γνωστή το 2013, καθώς συμμετείχε στην επιτυχημένη δραματική σειρά του ANT1 «Μπρούσκο». Η γνωστή ηθοποιός, την οποία την φετινή τηλεοπτική σεζόν το κοινό απολαμβάνει στο αγαπημένο σίριαλ «Η Γη της Ελιάς», παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «ON time Σαββατοκύριακο». Ανάμεσα σε άλλα, η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως στο παρελθόν δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση και περιέγραψε την αντίδραση που είχε.

Συγκεκριμένα, η Βαρβάρα Λάρμου ανέφερε στη συνέντευξή της πως: «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, αλλά δεν την ανέχτηκα. Έχω τσακωθεί, έχω φύγει, έχω καταγγείλει. Αντέδρασα σαν αγρίμι. Από μικρή ήμουν έτσι. Δεν δεχόμουν ούτε πατρονάρισμα, ούτε επιβολή».

«Εκεί βγαίνει το πολύ μαχητικό, θυμωμένο λόγω πατριαρχίας κομμάτι του χαρακτήρα μου. Δεν δέχομαι την παραβίαση, ούτε ως γυναίκα, ούτε ως άνθρωπος, από κάποιον που θεωρητικά έχει περισσότερη εξουσία», συνέχισε η ηθοποιός.