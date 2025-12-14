Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη του πρωθυπουργού σε μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ – Συνοδευόταν από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε μπλόκο της Τροχαίας στην οδό Σταδίου το βράδυ του Σαββάτου, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την οδική ασφάλεια.
  • Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τους ένστολους, τους συνεχάρη για το έργο τους και ενημερώθηκε για τη διαδικασία των ελέγχων, υποβληθείς ο ίδιος σε αλκοτέστ «από περιέργεια» με αρνητικό αποτέλεσμα.
  • Οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) έχουν ενισχυθεί, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των ελέγχων στην Αττική τα Σαββατοκύριακα, ενώ οι συνολικοί έλεγχοι μέθης το 11μηνο ξεπέρασαν τους 285.500, αυξημένοι κατά 116,7% σε σχέση με το 2024.
πολιτική

Σε μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ στην οδό Στραδίου βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/12) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία στην Αθήνα για την οδική ασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τις γυναίκες και τους άνδρες της Τροχαίας που βρίσκονταν σε υπηρεσία και σταματούν οδηγούς για ελέγχους, ενώ τους συνεχάρη για το έργο τους και τους ευχαρίστησε για τη συνεχή παρουσία τους στους δρόμους, μέρα και νύχτα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν για φαγητό με φίλους κοντά στο σημείο και μετέβη στο μπλόκο με τα πόδια.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τους αστυνομικούς για τη διαδικασία των ελέγχων και για την απλή και έγκυρη μέθοδο που ακολουθείται ώστε να διαπιστωθεί η κατανάλωση αλκοόλ από τους οδηγούς, καθώς και για τα βήματα που προβλέπονται όταν κάποιος εντοπίζεται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Ο ίδιος, όπως είπε, υπεβλήθη σε αλκοτέστ «από περιέργεια», με το αποτέλεσμα να είναι τέσσερις φορές κάτω από το όριο.

Οι ένστολοι ανέφεραν στον πρωθυπουργό ότι οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) έχουν ενισχυθεί με 100 άτομα προσωπικό από τα τέλη Οκτωβρίου. Παράλληλα, πέρα από τις αυξημένες τακτικές δράσεις για την οδική ασφάλεια, πραγματοποιούνται πλέον ειδικές επιχειρήσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, γεγονός που έχει οδηγήσει στον διπλασιασμό των ελέγχων στην Αττική για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τα συγκεκριμένα τριήμερα.

Η ενίσχυση των ΟΕΠΤΑ δίνει τη δυνατότητα στην Αστυνομία να έχει πιο σταθερή και αυξημένη παρουσία στους δρόμους, ιδιαίτερα τις ώρες αυξημένου κινδύνου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την οδική ασφάλεια και την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που προβλέπει αυστηρότερες ποινές για τους υπότροπους παραβάτες.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, οι έλεγχοι για μέθη στο 11μηνο του έτους ξεπέρασαν τους 285.500, αριθμός αυξημένος κατά 116,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από αυτούς τους ελέγχους προέκυψαν σχεδόν 10.300 θετικά αλκοτέστ, καταγράφοντας αύξηση 5,2% σε σχέση με το περσινό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου.

