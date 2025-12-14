Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συναντήσεις με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αντιπροσώπους στο Βερολίνο

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει συναντήσεις στο Βερολίνο με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αντιπροσώπους για να συζητήσουν «βασικές αρχές της ειρήνης».
  • Ο Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη της Ουκρανίας για μια «αξιοπρεπή» ειρήνη και εγγύηση ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ξανά.
  • Η Γερμανία φιλοξενεί αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για συνομιλίες εκεχειρίας, ενόψει συνόδου κορυφής με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι στο Βερολίνο τη Δευτέρα.
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συναντήσεις με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αντιπροσώπους στο Βερολίνο

Συναντήσεις με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αντιπροσώπους για να συζητήσουν «βασικές αρχές της ειρήνης», θα έχει στο Βερολίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος το Σάββατο (13/12).

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία έχει ανάγκη μια «αξιοπρεπή» ειρήνη και μια εγγύηση ότι η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στη χώρα του το 2022, δεν θα επιτεθεί ξανά.

Η Γερμανία ανακοίνωσε νωρίτερα την ίδια ημέρα ότι θα φιλοξενήσει αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας μέσα στο Σαββατοκύριακο για συνομιλίες σχετικά με μια εκεχειρία στην Ουκρανία, πριν από μια σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι που θα γίνει στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

