Ογκολογική Μονάδα Παίδων: «Ιπτάμενοι» πυροσβέστες μοίρασαν δώρα στους μικρούς ήρωες

Όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, το πνεύμα των Χριστουγέννων βρέθηκε στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», όπου πυροσβέστες μεταμφιεσμένοι σε «ιπτάμενους» Άη Βασίληδες έκαναν μια ξεχωριστή έκπληξη στους μικρούς ασθενείς, μοιράζοντας δώρα, χαμόγελα και αισιοδοξία, με τη συνοδεία της μπάντας του Πυροσβεστικού Σώματος και παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας και της διοίκησης του νοσοκομείου.

Για μία ακόμη χρονιά, τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑ» έγιναν οι πρωταγωνιστές στο παραμύθι των Χριστουγέννων. Ο Άη Βασίλης «προσγειώθηκε» από το πυροσβεστικό όχημα στο προαύλιο του νοσοκομείου και φώτισε τα πρόσωπα των μικρών ηρώων, που περίμεναν τη στιγμή με ανυπομονησία. Η εικόνα έδωσε τον τόνο μιας γιορτής γεμάτης συγκίνηση και ζεστασιά.

Στη συνέχεια, οι «ιπτάμενοι» πυροσβέστες κατέβηκαν με σχοινιά όροφο-όροφο και γέμισαν δώρα τις αγκαλιές των παιδιών, που τους υποδέχθηκαν από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια των δωματίων τους. Η δράση ένωσε μικρούς και μεγάλους σε μια κοινή γιορτινή εμπειρία, που μετέφερε τη μαγεία των εορτών μέσα στους χώρους του νοσοκομείου.

Για τη σημασία της πρωτοβουλίας μίλησε ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ», Μανώλης Παπασάββας, δηλώνοντας: «Το Πυροσβεστικό Σώμα, που για άλλη μια φορά είναι εδώ, έφερε τον Άγιο Βασίλη στα παιδιά με έναν δικό του, πρωτότυπο τρόπο. Τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά με υγεία».

Την ατμόσφαιρα συμπλήρωσαν οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες της μπάντας του Πυροσβεστικού Σώματος, που παραδοσιακά συνοδεύει αυτή την πρωτοβουλία-θεσμό του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο», δημιουργώντας μια γιορτινή εικόνα που άγγιξε τις οικογένειες και το προσωπικό του νοσοκομείου.

Στο πλευρό των παιδιών βρέθηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος τόνισε: «Είναι πραγματικά κάτι μοναδικό να βρισκόμαστε εδώ και να συνεορτάζουμε μαζί με τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Αποδίδουμε τιμή στο όραμα της μεγάλης Ελληνίδας, της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, που όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει αυτό το σπουδαίο έργο».

Τέλος, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας των πυροσβεστών λέγοντας: «Αποτελεί συγκίνηση και τιμή για όλους μας στο Πυροσβεστικό Σώμα που μας δίνεται η δυνατότητα, έστω με αυτόν τον τρόπο, να δώσουμε λίγη χαρά στα παιδιά». Η πρωτοβουλία έκλεισε με χαμόγελα και ευχές, αφήνοντας πίσω της μια γιορτινή ανάσα ελπίδας.