Ογκολογική Μονάδα Παίδων: «Ιπτάμενοι» πυροσβέστες μοίρασαν δώρα στους μικρούς ήρωες

Σύνοψη από το

  • Πυροσβέστες μεταμφιεσμένοι σε «ιπτάμενους» Άη Βασίληδες έκαναν μια ξεχωριστή έκπληξη στους μικρούς ασθενείς της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», μοιράζοντας δώρα, χαμόγελα και αισιοδοξία.
  • Ο Άη Βασίλης «προσγειώθηκε» από το πυροσβεστικό όχημα και στη συνέχεια οι πυροσβέστες κατέβηκαν με σχοινιά όροφο-όροφο, γεμίζοντας δώρα τις αγκαλιές των παιδιών και μεταφέροντας τη μαγεία των εορτών.
  • Ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ», Μανώλης Παπασάββας, ευχαρίστησε το Πυροσβεστικό Σώμα για τον «πρωτότυπο τρόπο» που έφερε τον Άγιο Βασίλη, ενώ ο Υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης απέδωσε τιμή στο όραμα της Μαριάννας Βαρδινογιάννη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ογκολογική Μονάδα Παίδων: «Ιπτάμενοι» πυροσβέστες μοίρασαν δώρα στους μικρούς ήρωες

Όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, το πνεύμα των Χριστουγέννων βρέθηκε στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», όπου πυροσβέστες μεταμφιεσμένοι σε «ιπτάμενους» Άη Βασίληδες έκαναν μια ξεχωριστή έκπληξη στους μικρούς ασθενείς, μοιράζοντας δώρα, χαμόγελα και αισιοδοξία, με τη συνοδεία της μπάντας του Πυροσβεστικού Σώματος και παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας και της διοίκησης του νοσοκομείου.

Για μία ακόμη χρονιά, τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑ» έγιναν οι πρωταγωνιστές στο παραμύθι των Χριστουγέννων. Ο Άη Βασίλης «προσγειώθηκε» από το πυροσβεστικό όχημα στο προαύλιο του νοσοκομείου και φώτισε τα πρόσωπα των μικρών ηρώων, που περίμεναν τη στιγμή με ανυπομονησία. Η εικόνα έδωσε τον τόνο μιας γιορτής γεμάτης συγκίνηση και ζεστασιά.

Στη συνέχεια, οι «ιπτάμενοι» πυροσβέστες κατέβηκαν με σχοινιά όροφο-όροφο και γέμισαν δώρα τις αγκαλιές των παιδιών, που τους υποδέχθηκαν από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια των δωματίων τους. Η δράση ένωσε μικρούς και μεγάλους σε μια κοινή γιορτινή εμπειρία, που μετέφερε τη μαγεία των εορτών μέσα στους χώρους του νοσοκομείου.

Για τη σημασία της πρωτοβουλίας μίλησε ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ», Μανώλης Παπασάββας, δηλώνοντας: «Το Πυροσβεστικό Σώμα, που για άλλη μια φορά είναι εδώ, έφερε τον Άγιο Βασίλη στα παιδιά με έναν δικό του, πρωτότυπο τρόπο. Τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά με υγεία».

Την ατμόσφαιρα συμπλήρωσαν οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες της μπάντας του Πυροσβεστικού Σώματος, που παραδοσιακά συνοδεύει αυτή την πρωτοβουλία-θεσμό του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο», δημιουργώντας μια γιορτινή εικόνα που άγγιξε τις οικογένειες και το προσωπικό του νοσοκομείου.

Στο πλευρό των παιδιών βρέθηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος τόνισε: «Είναι πραγματικά κάτι μοναδικό να βρισκόμαστε εδώ και να συνεορτάζουμε μαζί με τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Αποδίδουμε τιμή στο όραμα της μεγάλης Ελληνίδας, της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, που όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει αυτό το σπουδαίο έργο».

Τέλος, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας των πυροσβεστών λέγοντας: «Αποτελεί συγκίνηση και τιμή για όλους μας στο Πυροσβεστικό Σώμα που μας δίνεται η δυνατότητα, έστω με αυτόν τον τρόπο, να δώσουμε λίγη χαρά στα παιδιά». Η πρωτοβουλία έκλεισε με χαμόγελα και ευχές, αφήνοντας πίσω της μια γιορτινή ανάσα ελπίδας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να απογειώσω τη σεξουαλική μου ζωή» – Τι αποκαλύπτει 40χρονη

Πείτε «τέλος» στην ακμή χωρίς φάρμακα – Ειδικός αποκαλύπτει αποτελεσματική ρουτίνα περιποίησης

Νέα εποχή για την Εγνατία Οδό – Τι αλλάζει με επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου – Κανονικά τα περιαστικά δρομολόγια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
05:22 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (14/12)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
04:55 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Πατήσια: Διπλό «χτύπημα» σε πολυκατοικία – Διαρρήκτες εισέβαλαν σε διαμερίσματα

Δύο διαρρήκτες εισέβαλαν με θράσος σε πολυκατοικία στα Πατήσια και παραβίασαν δύο διαμερίσματα...
23:56 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ-Κρήτη: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Τα ΚΥΔ, οι ψευδείς αιτήσεις και τα… «βράχια της Νορμανδίας»

Την Κυριακή αναμένεται να φτάσουν στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε κύκλωμα που έπ...
23:10 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Δεν πάνε στο Μαξίμου, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Σκληραίνουν την στάση τους οι αγρότες, οι οποίοι ύστερα από μία μαραθώνια σύσκεψη στη Λάρισα α...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα