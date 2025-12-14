ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν – Τουλάχιστον 2 νεκροί και 8 τραυματίες – Τραμπ: «Αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα»

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Πρόβιντενς, στη διάρκεια των τελικών εξετάσεων, με απολογισμό δύο νεκρούς και οκτώ τραυματίες, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο δράστης, ο οποίος φορούσε μαύρα ρούχα, διέφυγε πεζός, ενώ η αστυνομία ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης στην πανεπιστημιούπολη του Ivy League και στην ευρύτερη περιοχή της πόλης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ελέγχους σε κτίρια της πανεπιστημιούπολης και σε κάδους απορριμμάτων για περισσότερες από τρεις ώρες μετά την έναρξη των πυροβολισμών, την ώρα που ίσχυε εντολή περιορισμού των μετακινήσεων κοντά και γύρω από το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τη δεύτερη ημέρα των τελικών εξετάσεων για το φθινοπωρινό εξάμηνο, γεγονός που ενίσχυσε το κλίμα ανησυχίας στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο δήμαρχος του Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, ανέφερε ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και οκτώ άλλα τραυματίστηκαν, διευκρινίζοντας ότι οι τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν αν τα θύματα ήταν φοιτητές, με τον δήμαρχο να τονίζει ότι τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να αλλάξουν καθώς προχωρά η έρευνα.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της αστυνομίας, Τίμοθι Ο’Χάρα, ο ύποπτος εθεάθη τελευταία φορά να απομακρύνεται πεζός φορώντας μαύρα. Ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι ένα άτομο που αρχικά θεωρήθηκε εμπλεκόμενο συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή. Παράλληλα, αξιωματούχοι του πανεπιστημίου είχαν αρχικά ενημερώσει φοιτητές και προσωπικό ότι ο ύποπτος τελούσε υπό κράτηση, πριν ξεκαθαρίσουν αργότερα ότι αυτό δεν ίσχυε.

Οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν κοντά στο κτίριο Barus & Holley, ένα επταώροφο συγκρότημα που στεγάζει τη Σχολή Μηχανικής και το Τμήμα Φυσικής. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μπράουν, Φρανκ Ντόιλ, δήλωσε ότι οι τελικές εξετάσεις διεξάγονταν στο κτίριο το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο δράστης άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα και να τραυματιστούν σοβαρά οκτώ.

Το κλίμα που επικράτησε αποτυπώθηκε στις μαρτυρίες φοιτητών που βρέθηκαν στην περιοχή. Η Mari Camara, 20χρονη τριτοετής φοιτήτρια, ανέφερε ότι έβγαινε από τη βιβλιοθήκη για φαγητό, όταν είδε περιπολικά και κατέφυγε σε μεξικάνικο εστιατόριο στην οδό Thayer, όπου παρέμεινε για τρεις ώρες. «Είμαι σοκαρισμένη που συμβαίνουν όλα αυτά, επειδή τίποτα δεν συμβαίνει ποτέ στο Providence», είπε.

Ο τελειόφοιτος Alex Bruce βρισκόταν στον κοιτώνα του, απέναντι από το Barus & Holley, όταν άκουσε σειρήνες και έλαβε μήνυμα για ενεργό ένοπλο λίγο μετά τις 4 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής. Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στην πανεπιστημιούπολη. «Απλώς τρέμω εδώ μέσα», δήλωσε στο Associated Press, περιγράφοντας ότι παρακολουθούσε από το παράθυρο, ενώ έξι ένοπλοι αστυνομικοί με τακτική εξάρτυση περικύκλωναν την εστία Minden Hall. Ο φοιτητής Βιοχημείας εξέφρασε φόβους για φίλο του, τον οποίο πίστευε ότι βρισκόταν στο κτίριο μηχανικών την ώρα των πυροβολισμών.

Ο δήμαρχος Σμάιλι επανέλαβε ότι η έρευνα βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και ότι ορισμένες λεπτομέρειες, ακόμη και ο αριθμός των θυμάτων, ενδέχεται να αλλάξουν. Ζήτησε επίσης προσευχές για τις οικογένειες των θυμάτων ενόψει των χριστουγεννιάτικων διακοπών, σημειώνοντας: «Θα είναι ένα δύσκολο υπόλοιπο της ημέρας, δύσκολες μέρες και μήνες μπροστά μας, καθώς αυτή η κοινότητα θα επουλωθεί».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Νταν ΜακΚι, δήλωσε ότι «το αδιανόητο έχει συμβεί» και γνωστοποίησε ότι το γραφείο του έχει επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς και ότι «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα», προσθέτοντας: «Είναι κρίμα».

Νωρίτερα, είχε αναφέρει ανακριβώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένας ύποπτος βρισκόταν υπό κράτηση.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η συλλογή ακριβών και πλήρων στοιχείων σε μια ενεργή ένοπλη επίθεση απαιτεί χρόνο, καθώς δημοσιογράφοι και αξιωματούχοι προσπαθούν να συνθέσουν την εικόνα από μαρτυρίες, επίσημες ανακοινώσεις και άλλες πηγές. Η συνέντευξη Τύπου των αρχών έχει ολοκληρωθεί, η έρευνα συνεχίζεται και η πανεπιστημιακή κοινότητα παραμένει σε επιφυλακή.