The Roadshow: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνάντησε στις Σέρρες τη μητέρα του Γιώργου Καπουτζίδη

Στις Σέρρες ταξίδεψε το βράδυ του Σαββάτου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, για να ρίξει αυλαία στον φετινό κύκλο του The Roadshow, όπως μεταδόθηκε από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Ο γνωστός παρουσιαστής ολοκλήρωσε το ταξίδι της εκπομπής με έναν ιδιαίτερο σταθμό, γεμάτο εικόνες από την πόλη, αλλά και μια ανθρώπινη στιγμή που ξεχώρισε.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στις γειτονιές των Σερρών, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναζήτησε, όπως κάνει σε κάθε επεισόδιο, πρόσωπα και ιστορίες. Αυτή τη φορά, μαζί με τον σταθερό του συνοδοιπόρο, τον Διονύση, στάθηκε έξω από μια πολυκατοικία όπου ένα κουδούνι έγραφε «Καπουτζίδης». Χτύπησε το κουδούνι και ύστερα από 22 δευτερόλεπτα εμφανίστηκε στην είσοδο η κυρία Ευανθία.

Ο παρουσιαστής της απευθύνθηκε με οικειότητα και χαμόγελο, λέγοντας: «Τι κάνετε, κυρία Ευανθία; Από δω ο Διονύσης. Διονύση, να σου γνωρίσω τη μαμά του Γιώργου Καπουτζίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η γυναίκα που έβγαλε αυτόν τον υπερταλαντούχο άνθρωπο».

Η μητέρα του Γιώργου Καπουτζίδη, εμφανώς περήφανη για τον γιο της, απάντησε στην κάμερα της εκπομπής με λόγια αγάπης και θαυμασμού: «Πολλά λες, και συ είσαι! Και για όλες τις μάνες όλα τα παιδιά είναι ξεχωριστά. Έμφυτο είναι το ταλέντο του Γιώργου, έμφυτο, και έμαθε καλά τα ελληνικά. Ήταν άριστος μαθητής στο σχολείο, πρώτος στην τάξη, και ο βαθμός του ήταν 19 και. Κατ’ αρχήν έμαθε να διαβάζει προτού πάει στο σχολείο».

Στη συνέχεια, η κυρία Ευανθία κάθισε σε ένα παγκάκι έξω από το σπίτι της, μαζί με τον Γρηγόρη και τον Διονύση. Εκεί, δέχθηκε ξαφνικά μια βιντεοκλήση από τον γιο της, την οποία είχε κανονίσει ο παρουσιαστής.

Με το που εμφανίστηκε στην οθόνη ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε χαμογελώντας: «Γιώργο, γελάς, ε;». Η μητέρα του απευθύνθηκε με συγκίνηση στον γιο της, λέγοντας: «Σ’ αγαπώ πολύ», με τον ίδιο να της απαντά: «Σ’ αγαπώ», με το ίδιο τρυφερό ύφος.

Στο κλείσιμο αυτής της ζεστής στιγμής, ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για τη σχέση του με τη μητέρα του, δηλώνοντας: «Δεν ξέρω αν θα τα είχα καταφέρει αν δεν είχα αυτή τη μαμά. Είναι αδιανόητο, είναι απίστευτο το πόσο μου στάθηκε. Είναι ένα πρότυπο η μαμά μου, ένας άνθρωπος που έχει τόσο δυναμισμό, μυαλό και αγάπη. Είναι υπέροχη η μαμά μου, σ’ ευχαριστώ και σ’ αγαπώ πολύ».