e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από αύριο στα ΑΤΜ – Αναλυτικά ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 19 Δεκεμβρίου

  • Από αύριο 15 Δεκεμβρίου έως και 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ σε 3.086.186 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
  • Στις 19 Δεκεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, καθώς και 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων και λοιπά επιδόματα.
Εύη Κατσώλη

οικονομία

πληρωμές

Από αύριο 15 Δεκεμβρίου έως και 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ σε 3.086.186 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026.
  • Αύριο, 15 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για πληρωμή παροχών τέως ΟΑΕΕ.
  • Από αύριο, 15 Δεκεμβρίου έως 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για καταβολή δώρων Χριστουγέννων επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για καταβολή δώρου Χριστουγέννων.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

