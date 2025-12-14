Τα ΝΗ-90 της Αεροπορίας Στρατού θα συνεχίσουν να πετούν, όχι όμως όλα

Σε μία πολύ σημαντική απόφαση – που έπρεπε να είχε ληφθεί χρόνια τώρα – προχώρησε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπογράφοντας με την κατασκευάστρια εταιρεία στη Γαλλία τη σύμβαση για την υποστήριξη των ελικοπτέρων NH-90 της Αεροπορίας Στρατού. Όχι, όμως, για όλα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Ελλάδα υπέγραψε συμπληρωματική σύμβαση υποστήριξης (Follow-On Support / FOS) για τον στόλο των ελικοπτέρων NH90 της χώρας. Η σύμβαση αυτή, αξίας 50 εκατ. ευρώ, έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα τεχνικής υποστήριξης για τον συγκεκριμένο στόλο. Για τα επόμενα πέντε χρόνια, προβλέπει την παροχή ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης, με στόχο την αύξηση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας του στόλου.

Ο Axel Aloccio, πρόεδρος της NH Industries και επικεφαλής του προγράμματος NH90 στην Airbus Helicopters, δήλωσε σχετικά: «Η σύμβαση αυτή αποτελεί ορόσημο για την επιτυχία του στόλου NH90 στην Ελλάδα. Πρόσφατα παραδώσαμε το εικοστό (20ό) και τελευταίο NH90 στον Ελληνικό Στρατό και αυτή η συμφωνία είναι ουσιαστικής σημασίας, καθώς θα διασφαλίσει ότι τα συγκεκριμένα, προηγμένης τεχνολογίας, ελικόπτερα θα είναι διαθέσιμα για την εκτέλεση κρίσιμων αποστολών».

Όπως είχε αποκαλύψει πρώτο το enikos.gr τον περασμένο Ιούνιο, όταν βρέθηκε στο Paris Air Show, η σύμβαση θα διασφαλίζει ότι, για τα επόμενα πέντε χρόνια, τα 11 από τα συνολικά 20 ελικόπτερα NH90 θα πετούν απρόσκοπτα, φτάνοντας διαθεσιμότητες επτά ελικοπτέρων.

«Έχουμε σκοπό, μαζί με τον Στρατό, να δημιουργήσουμε τις υποδομές για την υποστήριξή τους», μας είχε αναφέρει τότε, σε αποκλειστική συνέντευξη, ο κ. Aloccio, προσθέτοντας: «Θέλουμε η Ελλάδα, ο Ελληνικός Στρατός, να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος για μακρά περίοδο».

Η σύμβαση, ωστόσο, των 50 εκατ. ευρώ δεν περιλαμβάνει την υποστήριξη και για τα πρώτα εννέα ελικόπτερα που παρέλαβε ο Ελληνικός Στρατός, κι αυτό γιατί εκείνα κανιβαλίστηκαν, ώστε να μπορούν να βρίσκονται, κατά μέσο όρο, δύο ελικόπτερα σε επιχειρησιακή διαθεσιμότητα, επί δύο δεκαετίες που δεν υπέγραφε η Ελλάδα FOS.

Σε περίπτωση που θελήσει ο Στρατός να τα επαναφέρει στη ζωή, θα πρέπει να υπογραφεί ξεχωριστό συμβόλαιο, από το οποίο ίσως επανέλθουν πέντε ελικόπτερα και, όπως μας λέει ο A. Aloccio, εν προκειμένω «δεν γίνεται συζήτηση για συντήρηση ελικοπτέρων, αλλά για ανοικοδόμηση. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αξιολογηθεί η κατάστασή τους εξονυχιστικώς».

Το ελικόπτερο τακτικών μεταφορών NH90 (Tactical Transport Helicopter / TTH) είναι ένα προηγμένο, πολλαπλών ρόλων στρατιωτικό ελικόπτερο, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Η ευρύχωρη καμπίνα μπορεί να διαμορφωθεί για μεταφορά έως και 20 στρατιωτών πλήρως εξοπλισμένων για μάχη, να φιλοξενήσει 12 φορεία τύπου MEDEVAC ή να μεταφέρει εσωτερικό φορτίο, λόγω της πλήρους πλάτους οπίσθιας ράμπας που διαθέτει.

Το NH90 TTH διαθέτει τεχνολογία αιχμής, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου 100% fly-by-wire συστήματος ελέγχου σε ελικόπτερο παραγωγής, προσφέροντας δυνατότητα ανώτερου χειρισμού και ασφάλεια, έναν πλήρως συνθετικό αεροσκελετό υψηλής αντοχής και προηγμένο αεροηλεκτρονικό σύστημα, που εξασφαλίζει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα μέρα και νύχτα, και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ο συγκεκριμένος τύπος ελικοπτέρου αποτελεί κορυφαία επιλογή για τις ένοπλες δυνάμεις που απαιτούν μια ενιαία, διαλειτουργική λύση, ικανή να υποστηρίζει ευρύ φάσμα αποστολών, από απλή μεταφορά στρατευμάτων και ειδικές επιχειρήσεις έως αποστολές μάχης, έρευνας και διάσωσης, και αποστολές γενικής υποστήριξης. Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί περισσότερα από 530 NH90, μετρώντας πάνω από 500.000 ώρες πτήσης.

Η NHIndustries είναι η μεγαλύτερη κοινοπραξία στον χώρο των ελικοπτέρων και είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την υποστήριξη του NH90, ενός από τους ηγέτες της νέας γενιάς στρατιωτικών ελικοπτέρων. Η εταιρεία αποτελεί σύμπραξη της Airbus Helicopters (62,5%), της Leonardo (32%) και της GKN Fokker (5,5%), επιτυγχάνοντας έναν ισχυρό συνδυασμό κορυφαίων παικτών της αεροπορικής βιομηχανίας. Κάθε εταιρεία διαθέτει μακρά εμπειρία και καταξιωμένη παρουσία στον τομέα της αεροδιαστημικής και προσφέρει κορυφαίες δεξιότητες και τεχνογνωσία στα ελικόπτερά της.