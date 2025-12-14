Σπλαχνικό λίπος: Γιατρός του Χάρβαρντ αποκαλύπτει 7 τροφές που βοηθούν στη μείωσή του με φυσικό τρόπο

Η καταπολέμηση του σπλαχνικού λίπους αποτελεί πρόκληση για πολλούς, καθώς συσσωρεύεται βαθιά γύρω από ζωτικά όργανα και συνδέεται με σοβαρές παθήσεις, όπως καρδιοπάθειες και διαβήτη τύπου 2. Ο Dr. Saurabh Sethi, διακεκριμένος γαστρεντερολόγος του Harvard, προτείνει επτά φυσικές τροφές που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση αυτού του επίμονου λίπους και να βελτιώσουν τη συνολική υγεία σας.

Τι είναι το σπλαχνικό λίπος

Ενώ η άσκηση και η δίαιτα μπορεί να μειώσουν το επιφανειακό λίπος, το σπλαχνικό λίπος είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αποθηκεύεται βαθιά στην κοιλιακή χώρα γύρω από ζωτικά όργανα όπως το ήπαρ, το πάγκρεας και τα έντερα και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, διαβήτη τύπου 2 και άλλων χρόνιων παθήσεων. Η σωστή διατροφή μπορεί να αποτελέσει το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την απώλεια του επίμονου κοιλιακού λίπους.

7 Τροφές που μειώνουν το σπλαχνικό λίπος, σύμφωνα με τον Dr. Saurabh Sethi

Πράσινο τσάι

Αβοκάντο

Φυλλώδη και σταυρανθή λαχανικά

Λιπαρά ψάρια

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Ελληνικό γιαούρτι

Μύρτιλα

Πράσινο τσάι

Σύμφωνα με τον γιατρό, η EGCG (Epigallocatechin Gallate – ένας τύπος πολυφαινολής και κατεχίνης που βρίσκεται φυσικά στα φύλλα του πράσινου τσαγιού, το οποίο λειτουργεί ως ισχυρό αντιοξειδωτικό, εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες και προστατεύοντας τα κύτταρα) ενισχύει την οξείδωση λίπους και στοχεύει το σπλαχνικό λίπος. Για όσους δεν προτιμούν το τσάι, ο καφές αποτελεί μια εναλλακτική λύση. Μελέτη του 2012 στο Journal of Functional Foods έδειξε ότι 12 εβδομάδες συμπληρωμάτων πράσινου τσαγιού με κατεχίνες μείωσαν σημαντικά το σπλαχνικό λίπος σε άτομα με υψηλά επίπεδα κοιλιακού λίπους.

Αβοκάντο

Τα μονοακόρεστα λιπαρά και οι διαλυτές ίνες του αβοκάντο ρυθμίζουν την ινσουλίνη και την όρεξη, μειώνοντας το λίπος. Μελέτη του 2021 από το Πανεπιστήμιο του Illinois έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωση αβοκάντο μείωσε το κοιλιακό σπλαχνικό λίπος στις γυναίκες.

Φυλλώδη και σταυρανθή λαχανικά

Οι φυτικές ίνες και τα αντιοξειδωτικά αυτών των λαχανικών προσφέρουν μεγαλύτερο κορεσμό. Μελέτη του 2014 στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics έδειξε ότι η κατανάλωση πράσινων λαχανικών συσχετίστηκε με χαμηλότερο λίπος στο ήπαρ, μειωμένο σπλαχνικό λίπος και βελτιωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Λιπαρά ψάρια

Σολομός και σαρδέλες περιέχουν ωμέγα-3 που βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και στοχεύουν το κοιλιακό λίπος. Για χορτοφάγους, καρύδια και λιναρόσπορος αποτελούν καλές εναλλακτικές. Μελέτη του 2019 στο Biochemistry and Cell Biology έδειξε ότι τα ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα έχουν ευεργετικές επιδράσεις στο σπλαχνικό λίπος παχύσαρκων ποντικών.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Τα μονοακόρεστα λιπαρά και τα πολυφαινολικά συστατικά του μειώνουν το σπλαχνικό λίπος. Μελέτη του 2020 στο Metabolites έδειξε ότι η κατανάλωση για δύο μήνες μείωσε σημαντικά τον δείκτη λιπώδους ήπατος, το σωματικό βάρος και τον Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI).

Ελληνικό γιαούρτι

Το απλό, χωρίς ζάχαρη γιαούρτι περιέχει πρωτεΐνη και προβιοτικά, βοηθώντας στη μείωση του λίπους και του σωματικού βάρους. Μελέτη του 2015 στο Nature Portfolio έδειξε συσχέτιση της κατανάλωσης γιαουρτιού με χαμηλότερο Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) και σωματικό λίπος.

Μύρτιλα

Οι ανθοκυανίνες στα μύρτιλα βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και μειώνουν το κοιλιακό λίπος ακόμη και χωρίς αυστηρή δίαιτα. Μελέτη του 2022 στο Metabolites έδειξε ότι τα μύρτιλα έχουν ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Διαπιστώθηκε ότι τα φρούτα μειώνουν την ηπατική περιεκτικότητα σε ζώα, έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και εμποδίζουν την οξειδωτική βλάβη.

Η προσθήκη αυτών των τροφών στη διατροφή σας αποτελεί τον πιο φυσικό και υγιή τρόπο για να μειώσετε το σπλαχνικό λίπος. Δοκιμάστε να τις εντάξετε καθημερινά για βέλτιστα αποτελέσματα. Συμβουλευτείτε πάντα τον γιατρό ή διατροφολόγο σας πριν κάνετε αλλαγές στη διατροφή ή στη χρήση συμπληρωμάτων.