NBA Cup: Σαν Αντόνιο και Νικς θα διεκδικήσουν το κύπελλο

  • Ιδανικά συνδύασε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα την επιστροφή του στα παρκέ μετά τον τραυματισμό του, καθώς οδήγησε τους Σπερς στον τελικό του NBA Cup. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο επικράτησε με 111-109 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, υποχρεώνοντας τους στη δεύτερη φετινή ήττα.
  • Ο Γάλλος άσος πέτυχε 22 πόντους, εκ των οποίων οι 15 στην τελευταία περίοδο, ενώ στον τελικό της διοργάνωσης τα «σπιρούνια» θ’ αντιμετωπίσουν τους Νικς της Νέας Υόρκης.
  • Ο Γουεμπανιάμα επέστρεψε έπειτα από 12 αγώνες απουσίας και περιορίσθηκε σε 20 λεπτά συμμετοχής, ωστόσο πήρε εννέα ριμπάουντ.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

NBA Cup: Σαν Αντόνιο και Νικς θα διεκδικήσουν το κύπελλο
Φωτογραφία: AP

Ιδανικά συνδύασε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα την επιστροφή του στα παρκέ μετά τον τραυματισμό του, καθώς ο Γάλλος άσος πέτυχε 22 πόντους (σ.σ. 15 στην τελευταία περίοδο) και οδήγησε τους Σπερς στον τελικό του NBA Cup.

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο επικράτησε με 111-109 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, στο Λας Βέγκας, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη -μόλις- δεύτερη εφετινή ήττα τους σε 26 αγώνες.

Ο Ντέβιν Βασέλ σημείωσε 23 πόντους και οι Ντε’ Άαρον Φοξ και Στέφον Καστλ πρόσθεσαν από 22, ενώ τώρα τα «σπιρούνια» θ’ αντιμετωπίσουν στον τελικό της διοργάνωσης (σ.σ. την ερχόμενη Τρίτη) τους Νικς της Νέας Υόρκης, που νίκησαν με 132-120 τους Ορλάντο Μάτζικ.

Ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ πέτυχε 29 πόντους για τους Θάντερ, που ηττήθηκαν μετά από 16 διαδοχικές νίκες.

Ο Γουεμπανιάμα επέστρεψε μετά από 12 αγώνες απουσίας και περιορίσθηκε σε 20 λεπτά συμμετοχής, ωστόσο πήρε εννέα ριμπάουντ.

Ο Τζέϊλεν Ουίλιαμς σημείωσε 17 πόντους, πήρε επτά ριμπάουντ και έκανε τέσσερα κλεψίματα, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν πρόσθεσε 17 πόντους για την Οκλαχόμα Σίτι. Ο Άλεξ Καρούσο είχε 11 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και τρία κλεψίματα από τον πάγκο και ο Ισαΐα Χάρτενσταϊν συνέβαλε με 10 πόντους και εννέα ριμπάουντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

