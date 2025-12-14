Ξέσπασε σε κλάματα με το χριστουγεννιάτικο δώρο του άνδρα της – «Μου είπε ότι είμαι το πιο αχάριστο άτομο που έχει γνωρίσει»

Μία γυναίκα αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της αγνόησε τις προτάσεις της για χριστουγεννιάτικα δώρα, της έδωσε μετρητά και την χαρακτήρισε αχάριστη. Εξήγησε ότι εκτίμησε τα χρήματα, αλλά ένιωσε πληγωμένη που εκείνος δεν ήθελε να διαλέξει κάτι με νόημα και συναίσθημα.

Οι χρήστες του Reddit στάθηκαν έντονα στο πλευρό της, κατακεραυνώνοντας τη συμπεριφορά του και τον ψυχρό, άκαμπτο τόνο του.

Μία γυναίκα ζήτησε συμβουλές από την κοινότητα του Reddit έπειτα από μια επώδυνη στιγμή κατά τη διάρκεια των διακοπών, που την έκανε να αμφιβάλλει αν είχε κάνει κάτι λάθος.

Εξήγησε ότι ο σύζυγός της της έδωσε αρχικά χρήματα για ένα ταξίδι, λέγοντας: «Πρόσφατα, ο σύζυγός μου μου έδωσε 200 ευρώ για να τα χρησιμοποιήσω στο επερχόμενο ταξίδι μας, ως μέρος του χριστουγεννιάτικου δώρου μου».

Ανέφερε ότι τον ευχαρίστησε εγκάρδια, αλλά γρήγορα συνειδητοποίησε ότι εκείνος φαινόταν εκνευρισμένος όταν συνέχισε να ρωτά τι ήθελε για τα Χριστούγεννα.

Δώρο ή Μετρητά; Μια χριστουγεννιάτικη απογοήτευση

Αποκάλυψε ότι όταν τελικά πρότεινε δύο μικρές ιδέες, εκείνος τις απέρριψε αμέσως, λέγοντάς της: «Όχι, δεν θέλω να σου πάρω αυτό» και «Δεν το χρειάζεσαι αυτό».

Στην ανάρτησή της περιέγραψε πώς η ένταση κλιμακώθηκε μέχρι που της έδωσε περισσότερα χρήματα, εξηγώντας: «Μου έδωσε 400 ευρώ και μου είπε να πάρω κάτι για μένα για τα Χριστούγεννα». Τον αγκάλιασε και τον ευχαρίστησε, αλλά παραδέχτηκε ότι ένιωσε απογοητευμένη γιατί της φάνηκε ψυχρό.

«Προσπάθησα να μην δείξω την απογοήτευσή μου, αλλά μάλλον το πρόσωπό μου τα είπε όλα. Θα έβαζα τα κλάματα. Αυτός έφυγε για δουλειά νωρίς, θυμωμένος που ήμουν αναστατωμένη. Ένιωσα ότι ήταν ψυχρό, σαν να μην ήθελε καν να προσπαθήσει».

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, αργότερα της έστειλε μήνυμα: «Είσαι το πιο αχάριστο άτομο που έχω γνωρίσει… Είμαι πολύ απογοητευμένος που δεν εκτιμάς τη σκληρή μου δουλειά».

Η ίδια είπε ότι το μήνυμα την άφησε άφωνη, ειδικά επειδή πίστευε ότι είχε εκφράσει ευγνωμοσύνη για τα ίδια τα χρήματα.

Θέλοντας να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά της, απάντησε: «Το θέμα ήταν ότι ένιωσα πως δεν ήθελες να προσπαθήσεις να μου πάρεις ένα δώρο της επιλογής σου».

Εξήγησε ότι της άρεσε να τον βλέπει να ανοίγει δώρα που είχε επιλέξει με σκέψη και ήθελε να είχε την ίδια προσέγγιση και για εκείνη. Πρόσθεσε: «Ευχαριστώ για τα χρήματα, αλλά ξέρω ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσω για μένα, μάλλον για το σπίτι ή κάτι τέτοιο».

Ο σύζυγός της απάντησε ξανά, γράφοντας: «Δεν θα μπορούσες καν να περιμένεις να δεις αν σου είχα πάρει κάτι άλλο; Ειλικρινά έχω φτάσει στα όριά μου μαζί σου».

Η ίδια είπε ότι δεν περίμενε κάτι παραπάνω, γιατί τα χρήματα ήδη ήταν πολλά και θα ένιωθε εγωίστρια αν ήλπιζε για επιπλέον δώρα.

Παρ’ όλα αυτά, οι συναισθηματικές συνέπειες την άφησαν να αναρωτιέται αν τελικά εκείνη είχε κάνει λάθος.

Σφοδρές αντιδράσεις στο Reddit

Οι σχολιαστές αντέδρασαν έντονα, με πολλούς να επιμένουν ότι εκείνη δεν είχε κάνει τίποτα λάθος και να εκφράζουν ανησυχία για τη συμπεριφορά του.

Ένα άτομο έγραψε ότι συμφωνούσε πλήρως με όσους ανέφεραν «τοξικότητα και έλεγχο», ενώ κάποιος άλλος πρότεινε ότι ίσως εκείνος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες αλλά δεν μπορεί να το παραδεχτεί.

«Το να σε χαρακτηρίζει αχάριστη και να αγνοεί τις προτάσεις σου και τις ευχαριστίες σου μοιάζει ξεκάθαρα με gaslighting», έγραψε ένας σχολιαστής.

«Πρέπει να μπορείς να εκφράζεις τα συναισθήματά σου στον σύντροφό σου χωρίς να τα γυρνάει εναντίον σου με αυτόν τον τρόπο» τόνισε άλλος.