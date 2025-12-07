Ανησυχεί με την παράλογη συνήθεια της πεθεράς της που «βαθμολογεί» τα εγγόνια της – «Φοβάμαι πως η κόρη μου θα νιώσει αναλώσιμη»

  Μια νέα μητέρα εξέφρασε την ανησυχία της για την πεθερά της που ανακοινώνει ανοιχτά ποια είναι τα «αγαπημένα» της εγγόνια, προκαλώντας στεναχώρια στα παιδιά.
  Η πεθερά δηλώνει στην κόρη της ότι το μωρό της είναι το αγαπημένο της «προς το παρόν», αλλά αναμένει με ανυπομονησία να αποκτήσει η άλλη νύφη κορίτσι για να γίνει αυτό το παιδί «νούμερο ένα».
  Η μητέρα φοβάται ότι η κόρη της θα νιώσει «αναλώσιμη» και οι σχολιαστές τη συμβούλεψαν να μην εκθέτει το παιδί της σε «συναισθηματική κακοποίηση».
Με τον καιρό, μια γυναίκα συνειδητοποίησε ότι η πεθερά της είχε την τάση να ξεχωρίζει αγαπημένα εγγόνια.  Παρατήρησε ότι αυτή η συνήθεια συχνά στεναχωρούσε τα παιδιά που κατηγοριοποιούνταν.  Τώρα φοβάται ότι η νεογέννητη κόρη της μπορεί να επηρεαστεί από αυτήν την εύνοια και αισθάνεται βαθιά δυστυχισμένη γι’ αυτό.

Ζήτησε από την πεθερά του να μη φέρει δώρα στα παιδιά του για τα Χριστούγεννα – «Κάνει απαίσια δώρα και έγινε έξαλλη»

Για μία νέα μητέρα, το να γίνει μέλος της οικογένειας του συζύγου της ήρθε με μια απρόσμενη πρόκληση: να αντιμετωπίσει την εμμονή της πεθεράς της να ανακοινώνει ποια είναι τα “αγαπημένα” της εγγόνια.

Σύμφωνα με  μέλος του Reddit, λίγο μετά τη γέννηση της κόρης της πριν από έναν χρόνο, άρχισε να παρατηρεί ένα ανησυχητικό μοτίβο. Η πεθερά της δεν άφηνε απλώς υπονοούμενα ότι είχε προτιμήσεις – τις δήλωνε ανοιχτά και χωρίς δισταγμό.

Μόλις γέννησε έπαθε σοκ με τη συμπεριφορά της πεθεράς της: «Εισέβαλε απρόσκλητη στο μαιευτήριο και έκανε φασαρία επειδή δεν μπόρεσε να δει το μωρό»

«Πάντα λέει στους άλλους πόσο πιο πολύ συμπαθεί τη νύφη της την άλλη (ας την πούμε Κέιτ), κάτι που κάπως το καταλαβαίνω, γιατί η Κέιτ είναι στην οικογένεια περίπου 15 χρόνια και έχει τρία αγόρια», έγραψε η γυναίκα.

“Με πληγώνουν τα σχόλια και ο τρόπος της”

«Συνεχώς μου λέει ότι η κόρη μου είναι το αγαπημένο της εγγόνι προς το παρόν, και μετά προσθέτει κάτι του τύπου: “αλλά όταν η Κέιτ κάνει κορίτσι, ωωωωω, τότε θα είναι το νούμερο ένα μου” — και το λέει τόσο ανέμελα, σαν να είναι τελείως φυσιολογικό να το λες αυτό σε μια νέα μαμά», πρόσθεσε.

Διώχνει την πεθερά και την κουνιάδα της από το σπίτι – «Τις φιλοξενώ πάνω από έναν χρόνο, έχω φτάσει στα όριά μου»

Η ελαφρότητα με την οποία έκανε αυτά τα σχόλια τα έκανε να πληγώνουν ακόμη περισσότερο, ειδικά όταν η πεθερά της τόνιζε ότι «περιμένει με πολλή υπομονή» να κάνει η Κέιτ κορίτσι, γιατί εκείνο το παιδί θα είχε «μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της».

Αυτό που έκανε την κατάσταση ακόμη πιο ανησυχητική ήταν ότι αυτή η συμπεριφορά επηρέαζε μερικές φορές και τα εγγόνια.

Η πεθερά συχνά τα κατάτασσε φωναχτά, λέγοντάς μάλιστα σε ένα παιδί ευθέως ότι δεν ήταν το αγαπημένο της — μια παραδοχή που οδήγησε σε δάκρυα, επειδή το μικρό «ένιωσε ότι δεν το αγαπούσε».

“Δεν ξέρω τι να κάνω”

Ενώ η μητέρα καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι «δε δένονται φυσικά με τον ίδιο τρόπο με όλα τα μέλη της οικογένειας», το να ανακοινώνονται όμως αυτές οι «κατατάξεις» — ειδικά για παιδιά που «δεν υπάρχουν καν ακόμη» — της φαινόταν βαθιά ανησυχητικό και «τρελό».

«Προφανώς, το μόνο που θέλω είναι η κόρη μου να νιώθει ότι την αγαπούν και να μην τη συγκρίνουν ή να τη μεταχειρίζονται σαν να πρόκειται να αντικατασταθεί τη στιγμή που κάποια άλλη αποκτήσει κορίτσι», έγραψε.

«Πάντα αντιδράω ευγενικά γιατί δεν θέλω δράματα, αλλά μέσα μου με ενοχλεί πραγματικά και δεν θέλω η κόρη μου να μεγαλώσει ακούγοντας τέτοια πράγματα», πρόσθεσε.

Οι σχολιαστές προειδοποίησαν τη συγγραφέα της ανάρτησης ότι η κόρη της θα μπορούσε να αντιμετωπίσει «συναισθηματική κακοποίηση» από τη γιαγιά της, παροτρύνοντάς τη: «Σε παρακαλώ, μην εκθέτεις το παιδί σου σε αυτό».

Άλλοι έκαναν πιο σκωπτικές προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να απαντήσει, με έναν να αστειεύεται: «Θα άρχιζα να μιλάω για το ποιοι είναι οι αγαπημένοι μου συγγενείς εξ αγχιστείας. “Είσαι καλή, αλλά ο πεθερός μου είναι πολύ πιο συμπαθητικός.”»

