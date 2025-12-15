Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – Νίκος Χατζηνικολάου: Το ελληνικό τουριστικό προϊόν έχει δύναμη, ποιότητα και διεθνή απήχηση

Τη δύναμη, την ποιότητα και τη διεθνή απήχηση του ελληνικού τουρισμού ανέδειξε κατά τον χαιρετισμό του ο εκδότης της Reanews και πρόεδρος της EIHEA, Νίκος Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του 7ου συνεδρίου Ελληνικός Τουρισμός: Μια Εθνική Υπόθεση» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Εύας Οικονομάκη

«Φέτος, παρουσιάζουμε, για ακόμη μια χρονιά, μια εξαιρετικά θετική εικόνα. Ο ελληνικός τουρισμός, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, συνεχίζει και το 2025 την εντυπωσιακή ανοδική του διαδρομή, με τα έσοδα του οκταμήνου να φτάνουν τα 16,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 12% σε σχέση με πέρυσι. Οι αφίξεις μη κατοίκων, ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις ενισχύθηκαν επίσης κατά 12%. Είναι επιδόσεις που αποδεικνύουν ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν έχει δύναμη, ποιότητα και διεθνή απήχηση», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως αυτά τα μεγέθη «κρύβουν» και μια μεγάλη ευθύνη.

«Η συνεχής αύξηση της ζήτησης μπορεί, εάν δεν αντιμετωπιστεί με σχέδιο, να οδηγήσει σε φαινόμενα που αλλοιώνουν ό,τι μας κάνει μοναδικούς: το φυσικό μας κάλλος, την αυθεντικότητα των προορισμών, τον χαρακτήρα των τοπικών κοινωνιών. Ταυτόχρονα, βλέπουμε ήδη σε ορισμένες περιοχές τις πιέσεις στο κόστος ζωής των μόνιμων κατοίκων, πιέσεις που δεν πρέπει να αγνοήσουμε» υποστήριξε.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Ν. Χατζηνικολάου στις προκλήσεις τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο κλάδος στο μέλλον. «Η πρόκληση λοιπόν είναι διπλή: να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, αλλά με τρόπο που προστατεύει τα θεμέλια της επιτυχίας μας και να διασφαλίσουμε ότι οι περιοχές της Ελλάδας παραμένουν βιώσιμες, λειτουργικές και ελκυστικές -όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σε αυτές.

Τα νέα ρεκόρ μάς δίνουν αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση όμως δεν πρέπει να γίνει εφησυχασμός. Πρέπει να γίνει εργαλείο, να γίνει βάση για το κτίσιμο του αύριο. Να πατήσουμε πάνω σε όσα καταφέραμε -την ομορφιά της χώρας μας, την ποιότητα των υπηρεσιών μας, τη διεθνή μας φήμη, τις υψηλές επενδύσεις, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων- και να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο που θα αντέχει στον χρόνο, στις πιέσεις και στις μεταβολές».

Και κατέληξε: «Ο τουρισμός είναι πράγματι μια εθνική υπόθεση. Τα σημερινά ρεκόρ μας δικαιώνουν, αλλά ταυτόχρονα μας καλούν να δούμε μπροστά. Να σχεδιάσουμε με σοβαρότητα, να προστατεύσουμε ό,τι έχουμε χτίσει και να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη θα είναι πηγή ευημερίας τόσο για την οικονομία όσο και για τις τοπικές κοινωνίες».

