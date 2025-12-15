Δείτε LIVE το συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!»

Συνέδριο: «Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!», ελληνικά

Δείτε απευθείας το 7ο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!». Το συνέδριο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting στο Grand Hyatt Athens, στην αίθουσα «Παρθενών».

Με την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και την υποστήριξη του ΕΟΤ, το συνέδριο θέτει στο επίκεντρο τις στρατηγικές που αναβαθμίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν: από τις επενδύσεις που διαμορφώνουν νέα πρότυπα ανάπτυξης μέχρι τις υποδομές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η εκδήλωση συγκεντρώνει υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες από την κυβέρνηση, την πολιτική ηγεσία και την αγορά, οι οποίοι θα καταθέσουν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για τις προοπτικές, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του ελληνικού τουρισμού στη νέα εποχή.

Δείτε LIVE

Δείτε απευθείας τις εργασίες του συνεδρίου στα αγγλικά

 

