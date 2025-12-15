Μυστήριο με τον θάνατο 76χρονου στην Αχαΐα: Εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Το σενάριο που εξετάζεται

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, για τον θάνατο ενός άνδρα περίπου 76 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, στον δρόμο που οδηγεί από τον Άραξο στην περιοχή του Λάππα, στη δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πρόκειται για Γεωργιανό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν από που προήλθαν.

Είναι ενδεχόμενο ο 76χρονος να έπεσε θύμα τροχαίου και ο οδηγός του οχήματος που τον τραυμάτισε θανάσιμα να εγκατέλειψε το σημείο.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα πλήρη αίτια του θανάτου του Γεωργιανού.