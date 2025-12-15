Μυστήριο με τον θάνατο 76χρονου στην Αχαΐα: Εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Το σενάριο που εξετάζεται

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, για τον θάνατο ενός άνδρα περίπου 76 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, στον δρόμο που οδηγεί από τον Άραξο στην περιοχή του Λάππα, στη δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πρόκειται για Γεωργιανό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν από που προήλθαν.

Είναι ενδεχόμενο ο 76χρονος να έπεσε θύμα τροχαίου και ο οδηγός του οχήματος που τον τραυμάτισε θανάσιμα να εγκατέλειψε το σημείο.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα πλήρη αίτια του θανάτου του Γεωργιανού.

12:07 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Απεργία 16ης Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε 24ωρη απεργία προχωρά αύριο, Τρίτη (16/12) η ΑΔΕΔΥ, με αιχμή τον νέο προϋπολογισμό που ψηφί...
11:12 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Σοκ στο Ηράκλειο: Άνδρας ντυμένος Τσάρλι Τσάπλιν ασέλγησε σε 15χρονη

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 15χρονη στο κέντρο του Ηρακλείου καθώς φέρεται πως έπεσε θύμα ασέ...
11:00 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Λέρος: Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικη

Δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, υπευθύνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράβαση ...
10:27 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Νέα εξαφάνιση στην Κρήτη: Πήγε στη δουλειά του και δεν επέστρεψε ποτέ – Αγωνία και για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται

Μία νέα εξαφάνιση απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη καθώς ένας 72...
