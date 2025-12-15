ΗΠΑ: Κινέζος δισεκατομμυριούχος απέκτησε πάνω από 100 παιδιά μέσω παρένθετης μητρότητας – Φαντασιώνεται… γάμους με την οικογένεια Μασκ

Ένας Κινέζος δισεκατομμυριούχος φέρεται να έχει αποκτήσει δεκάδες -ή και εκατοντάδες- παιδιά στις ΗΠΑ μέσω παρένθετης μητρότητας, με δημοσιεύματα να αποκαλύπτουν ότι ο ίδιος οραματίζεται τη δημιουργία μιας οικογενειακής «δυναστείας» που θα μπορούσε ακόμη και να συνδεθεί με την οικογένεια του Έλον Μασκ.

Πρόκειται για τον 48χρονο Xu Bo, έναν πάμπλουτο επιχειρηματία, ιδρυτή της εταιρείας διαδικτυακών παιχνιδιών Duoyi, ο οποίος, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιβεβαιώθηκαν ως δικές του από τη Wall Street Journal, αυτοαποκαλείται «ο πρώτος πατέρας της Κίνας» και έχει εμμονή με την απόκτηση τουλάχιστον «50 υψηλής ποιότητας γιων».

The Chinese Billionaires Having Dozens of U.S.-Born Babies Via Surrogate—Videogame executive Xu Bo, said to have more than 100 children, and other elites build mega-families, testing citizenship laws@BenFoldy @Lingling_Wei https://t.co/CxMVS45e2lhttps://t.co/CxMVS45e2l — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) December 14, 2025



Όπως αναφέρει η WSJ, η ίδια η εταιρεία του έχει δημοσιεύσει στα social media ότι ο Xu Bo έχει αποκτήσει περισσότερα από 100 παιδιά μέσω παρένθετης μητρότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ίσως περισσότερα και από 300 παιδιά

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν πρώην σύντροφός του υποστήριξε δημόσια ότι ο 48χρονος έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 παιδιά, εκ των οποίων κάποια, όπως ανέφερε, η ίδια μεγάλωσε 11 για χρόνια.

«Αυτός ο αριθμός μπορεί ακόμη και να είναι υποτιμημένος, αλλά σίγουρα δεν είναι υπερβολικός», δήλωσε η πρώην σύντροφός του, Tang Jing, σε ανάρτησή της στις 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τους India Times.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια δύο κοριτσιών που έχουν αποκτήσει μαζί, με τον Xu Bo να ισχυρίζεται ότι η πρώην σύντροφός του τού οφείλει εκατομμύρια δολάρια για έξοδα που, όπως λέει, κάλυπτε όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς ωστόσο να απαντά ευθέως στις δημόσιες κατηγορίες της ότι έχει αποκτήσει εκατοντάδες παιδιά.

«Μπαμπά!»

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, σε βίντεο που αναρτήθηκε το 2022 από λογαριασμό συνδεδεμένο με τον Xu, φαίνονται δεκάδες μικρά αγόρια καθισμένα στη σειρά μέσα σε μια πολυτελή έπαυλη.

Καθώς η κάμερα κινείται, τα παιδιά σηκώνονται από τις καρέκλες τους και τρέχουν προς τον άνθρωπο που τραβά το βίντεο φωνάζοντας «μπαμπά!» στα κινεζικά.

«Φαντάσου ένα σωρό μωρά να τρέχουν προς το μέρος σου — πώς σου φαίνεται αυτό;», αναφέρει η λεζάντα του βίντεο, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

«Ρίξε μια ματιά. Εκτός από τον άνθρωπο που αγαπάς, τι είναι πιο χαριτωμένο από τα παιδιά;»

Εκπρόσωπος της Duoyi δήλωσε στη WSJ ότι «μεγάλο μέρος από όσα περιγράψατε δεν είναι αληθινά». Ωστόσο, ο ίδιος εκπρόσωπος, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το όνομά του, δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε να δώσει συγκεκριμένες διευκρινίσεις.

Δυναστεία

Η φερόμενη επιθυμία του Xu να δημιουργήσει μια οικογενειακή δυναστεία φαίνεται πως εμπνεύστηκε από τον Έλον Μασκ, για τον οποίο κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει φήμες ότι προσφέρει σπέρμα σε φίλους και συγγενείς με στόχο να επεκτείνει τη γενεαλογική του γραμμή, ισχυρισμούς που ο ίδιος ο επικεφαλής της Tesla έχει αρνηθεί.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, ο Xu έχει δημοσιεύσει στο Weibo φαντασιώσεις για το ενδεχόμενο τα παιδιά του να παντρευτούν μελλοντικά τα παιδιά του Μασκ.

Το καλοκαίρι του 2023, δικαστής στην Καλιφόρνια εξέτασε αιτήματα του Xu Bo για την απόκτηση γονικών δικαιωμάτων για τέσσερα αγέννητα παιδιά, καθώς και για τουλάχιστον άλλα οκτώ παιδιά για τα οποία είχε αποκτήσει μέσω παρένθετης μητρότητας. Ο δικαστής κάλεσε άμεσα σε εμπιστευτική ακρόαση, στην οποία ο 48χρονος εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε στον δικαστή ότι ήλπιζε να αποκτήσει 20 ή και περισσότερα παιδιά γεννημένα στις ΗΠΑ -συγκεκριμένα αγόρια, τα οποία χαρακτήρισε ανώτερα- προκειμένου να αναλάβουν στο μέλλον την επιχείρησή του.

Πολλά από τα παιδιά του φέρεται να ζουν σε κατοικία στο Ιρβάιν της Καλιφόρνιας και να μεγαλώνουν υπό τη φροντίδα νταντάδων.

Ο ίδιος είπε στον δικαστή ότι δεν τα είχε γνωρίσει ακόμη, επειδή ήταν απασχολημένος με τη δουλειά του, αλλά υποστήριξε ότι σχεδίαζε να τα φέρει σύντομα στην Κίνα.

Ο δικαστής απέρριψε το αίτημά του για γονικά δικαιώματα, αφήνοντας τα αγέννητα παιδιά σε νομική αβεβαιότητα και, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, φέρνοντας στο φως έναν ακραίο και αδιαφανή κλάδο εταιρειών παρένθετης μητρότητας που βοηθούν πλούσιους Κινέζους επιχειρηματίες να αποκτούν παιδιά γεννημένα στις ΗΠΑ.