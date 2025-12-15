Κάγια Κάλας: «Αυτή θα είναι μια αποφασιστικής σημασίας εβδομάδα για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας»

Σύνοψη από το

  • Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι η εβδομάδα που ξεκινάει στις Βρυξέλλες θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.
  • Οι ηγέτες της ΕΕ οφείλουν να πάρουν μια απόφαση σε σύνοδο κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ενώ η διαπραγμάτευση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία είναι «ολοένα και πιο δύσκολη».
  • Η Κάγια Κάλας σημείωσε ότι η κατάληψη του Ντονμπάς «δεν θα είναι το τέλος του παιγνιδιού για τον (Βλαντίμιρ) Πούτιν», προειδοποιώντας ότι «αν πάρει το Ντονμπάς, τότε το οχυρό θα έχει πέσει και τότε οπωσδήποτε θα προχωρήσουν, καταλαμβάνοντας όλη την Ουκρανία».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κάγια Κάλας
Πηγή: ΕΡΑ

Η εβδομάδα που ξεκινάει στις Βρυξέλλες θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου της κατά της Ρωσίας, προειδοποίησε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ.

Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – Νίκος Χατζηνικολάου: Το ελληνικό τουριστικό προϊόν έχει δύναμη, ποιότητα και διεθνή απήχηση

«Είναι μια πολύ σημαντική εβδομάδα» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, κατά την οποία οι ηγέτες της ΕΕ οφείλουν να πάρουν μια απόφαση σε σύνοδο κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή, δήλωσε η Κάγια Κάλας πριν να αρχίσει το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ διευκρίνισε ότι η διαπραγμάτευση ανάμεσα στους 27 ηγέτες των χωρών μελών του ευρωπαϊκού μπλοκ για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία συνεχίζεται, αλλά, όπως σημείωσε, είναι «ολοένα και πιο δύσκολη».

Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα σήμερα και αύριο τρεις σταθμοί – Τα τελευταία δρομολόγια

Η Κάλας σημείωσε εξάλλου σήμερα αναφερόμενη στον Ρώσο πρόεδρο ότι η κατάληψη της περιοχής του Ντονμπάς στην Ουκρανία «δεν θα είναι το τέλος του παιγνιδιού για τον (Βλαντίμιρ) Πούτιν».

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι, αν πάρει το Ντονμπάς, τότε το οχυρό θα έχει πέσει και τότε οπωσδήποτε θα προχωρήσουν, καταλαμβάνοντας όλη την Ουκρανία», σημείωσε η Κάλας σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους.

Μυστήριο με τον θάνατο 76χρονου στην Αχαΐα: Εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Το σενάριο που εξετάζεται

«Αν χαθεί η Ουκρανία, τότε κι άλλες περιοχές βρίσκονται σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

Το καθεστώς του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, αναδύθηκε ως βασικό σημείο τριβής στις συνομιλίες για μια ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα φάρμακα για την παχυσαρκία: Υπάρχει κίνδυνος καρκίνου;

Αρτηριακή πλάκα: Ειδικός στη μακροζωία εξηγεί πώς μπορεί να αντιστραφεί μέσα σε 12 μήνες

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα

Νέες θέσεις εργασίας σε δήμο: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων-Ποιες ειδικότητες αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:38 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: 1 εκατ. δολάρια σε δωρεές για τον ήρωα που τραυματίστηκε αφοπλίζοντας τον έναν δράστη – «Πάω να πεθάνω…»

Σε μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της φονικής, τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bon...
11:22 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Τα ονόματα των θυμάτων από την τρομοκρατική επίθεση – Η 10χρονη Ματίλντα και ο επιζών του Ολοκαυτώματος που έσωσε τη γυναίκα του

Σε μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις κατά της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία, τουλάχιστο...
10:37 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι εγκαταλείπει την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ – Διπλωματικός πυρετός στην Ευρώπη σε μια κρίσιμη εβδομάδα

Σε μια κρίσιμη καμπή για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη, ο Βολοντίμιρ Ζ...
10:22 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Κινέζος δισεκατομμυριούχος απέκτησε πάνω από 100 παιδιά μέσω παρένθετης μητρότητας – Φαντασιώνεται… γάμους με την οικογένεια Μασκ

Ένας Κινέζος δισεκατομμυριούχος φέρεται να έχει αποκτήσει δεκάδες -ή και εκατοντάδες- παιδιά σ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα