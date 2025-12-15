Γεραπετρίτης για προϋπολογισμό 2026: Αναβαθμίζουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας

«Η εξωτερική πολιτική προφανώς απαιτεί ένα στρατηγικό σχέδιο και όραμα αλλά από την άλλη πλευρά απαιτεί υποδομές, προσωπικό να μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις και μια οργάνωση η οποία θα είναι ανθεκτική, ιδιαίτερως σήμερα σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή αναφέρθηκε στα ζητήματα για τα οικονομικά, τις υποδομές και την οργάνωση του υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτά αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό.

«Η Ελλάδα εξακολουθεί να επιδιώκει την ειρήνη και την ευημερία, χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στα εθνικά δίκαια, από την άλλη πλευρά, με μια ενεργητική πολιτική, στο πλαίσιο του τρίτπτυχου της ισχυρής άμυνας, της ανθεκτικής οικονομίας, της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, επιχειρούμε να αναβαθμίσουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας και να θέσουμε στο τραπέζι επιχειρήματα υπέρ της χώρας έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούμε να αναβαθμίσουμε τη θέση μας και να είμαστε ισχυροί παίκτες στον κόσμο», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εξωτερικών την τελευταία τριετία έχει αυξηθεί καθοριστικά. Ο προϋπολογισμός του 2023 διαμορφώθηκε στα 286 εκατομμύρια και σήμερα διαμορφώνεται στα 440 εκατομμύρια, αύξηση 50%. «Η αύξηση δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, είναι όμως εξαιρετικά σημαντική, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος υφίσταται. Το 2023, τα έσοδα από τα προξενικά τέλη περιέρχονταν σε ποσοστό 60% στον κρατικό προϋπολογισμό και μόνο το 40% περιερχόταν στο υπουργείο Εξωτερικών για να καλύψει τις λειτουργικές και άλλες ανάγκες του. Σήμερα, το ποσοστό που πάει στο υπουργείο Οικονομικών είναι 30%, δηλαδή το μισό σε σχέση με το 2023. Με την εντολή του πρωθυπουργού την οποία υλοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, σήμερα το 70% των προξενικών τελών και εισπράξεων περιέρχεται στο υπουργείο Εξωτερικών. Από αυτό το 70%, το 10% περιέρχεται σε ειδικό ταμείο για την ανασυγκρότηση, συντήρηση, αναβάθμιση των διπλωματικών αποστολών της Ελλάδας στο εξωτερικό. Έτσι δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης των κτηρίων αυτών. Τα προξενικά τέλη τα οποία περιέρχονταν στο υπουργείο Εξωτερικών το 2023 ήταν περίπου 4,5 εκατομμύρια και σήμερα ανέρχονται περίπου στα 30 εκατομμύρια. Σε αυτό έχει συντελέσει και η αύξηση των προξενικών υπηρεσιών», είπε ο υπουργός Εξωτερικών. Αντιστοίχως, στο ΠΔΕ υπάρχει σημαντική αύξηση για το υπουργείο Εξωτερικών-από τα 4,4 εκατομμύρια το 2023 ανέρχεται στα 16 εκατομμύρια- τριπλασιάστηκε το εθνικό σκέλος και διπλασιάστηκε και το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

«Με αυτά τα χρήματα έχουμε καταφέρει πρωτίστως σημαντικά πράγματα στα κτήρια της Ελλάδας στο εξωτερικό», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας «πόσο σημαντικό είναι η παράσταση ισχύος που πρέπει να αποπνέουν τα κτήρια των ελληνικών διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό, που πρέπει να είναι όχι απλώς ευπρεπή αλλά θα πρέπει να είναι ισχυρά».

«Η ελληνική σημαία θα πρέπει να βρίσκεται στον ιστό κτηρίων τα οποία να αποπνέουν την ισχύ της χώρας. Είναι σημαντικό ότι με το ν. 5166/2024, η διοίκηση και διαχείριση 90 κτηρίων που φιλοξενούν τις διπλωματικές μας αποστολές περιήλθαν στο υπουργείο Εξωτερικών από το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό μας επιτρέπει να μπορούμε να αναβαθμίζουμε τα κτήρια αυτά, με το νέο πόρο από τις προξενικές υπηρεσίες, έτσι ώστε τα κτήρια να καθίστανται πραγματικά λειτουργικές πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό», είπε ο υπουργός Εξωτερικών και εξήγησε ότι με τον τρόπο αυτό, έχει προχωρήσει η ανέγερση δύο νέων διπλωματικών αποστολών στη Λευκωσία και στη Βαγδάτη, την πρεσβευτική κατοικία η οποία συνδέεται με την ελληνική πρεσβεία. Ανακαινίζεται επίσης το ιστορικό κτήριο της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, «ένα κτήριο το οποίο δεν έχει απλώς το ιστορικό αποτύπωμα της Ελλάδας στις ΗΠΑ αλλά είναι και ένα κτήριο κόσμημα στο κέντρο της πρωτεύουσας των ΗΠΑ».

Αναστυλώνεται, με νέα μελέτη, η πρεσβεία στο Ζάγκρεμπ που υπέστη πολύ σημαντικές ζημιές από τον σεισμό το 2020 και γίνονται ευρείας έκτασης επισκευές στις πρεσβείες του Λονδίνου, της Χάγης, της Οττάβας, της Καμπέρας, στο γενικό προξενείο της Ν. Υόρκης, στη μόνιμη αντιπροσωπεία μας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως επίσης και στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στην Ουνέσκο. «Το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης κτηρίων ελληνικών διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό που έχει υπάρξει ποτέ», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

Για το ανθρώπινο δυναμικό, ο υπουργός ενημέρωσε ότι το 2025 με τη συνδρομή του ΥΠΕΣ προστέθηκαν 19 νέοι ακόλουθοι στο Διπλωματικό Σώμα, τρεις εμπειρογνώμονες, δέκα νέοι διοικητικοί του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής. Αναφέρθηκε στον διαγωνισμό του κλάδου διοικητικοί προξενικού για την κάλυψη 145 νέων θέσεων και είπε ότι στο τέλος Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων και στο τέλος του έτους θα υπάρχουν οι οριστικοί πίνακες και θα ακολουθήσει ταχύρρυθμη εκπαίδευση των 145 επιτυχόντων έτσι ώστε από την άνοιξη του 2026 να στελεχώσουν τις πρεσβείες και τα προξενεία οι νέοι προξενικοί υπάλληλοι για την αναβάθμιση των προξενικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι έχει διογκωθεί η ύλη τους.

Εντός του 2026 πέρα από το προξενείο στο Νέο Δελχί, στην Ινδία θα ανοίξουν δύο νέα προξενεία.

Επίσης υπάρχει αίτημα στο ΑΣΕΠ για τον κλάδο λογιστικής, επιμελητών, μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας και στη Σχολή ΔΔ για την πλήρωση θέσεων στον κλάδο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Για τα οικονομικά του προσωπικού, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη ζωή των υπαλλήλων του υπουργείου που πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι προς μετακίνηση. «Αυτή η ειδική ζωή, σε συνάρτηση με την αύξηση του κόστους ζωής στο εξωτερικό, μας επέβαλε, για πρώτη φορά μετά από 10ετίες, να έχουμε συνολικό πακέτο αυξήσεων για το προσωπικό της τάξεως των 30 εκατομμυρίων, με την έγκριση του υπουργείου Οικονομικών και την κατεύθυνση του πρωθυπουργού», είπε ο κ. Γεραπετρίτης και ενημέρωσε ότι:

Από 1.1.2026 θα γίνει μεσοσταθμική αύξηση κατά 40% του επιδόματος ειδικών καθηκόντων του κλάδου ενιαίου μισθολογίου, που είναι ποσό έως 210 ευρώ μηνιαία.

Για πρώτη φορά καθιερώνεται νέο επίδομα ειδικών καθηκόντων σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Ακόμη και αν κάποιος υπηρετεί στο ενιαίο μισθολόγιο στην Ελλάδα, θα λαμβάνει ειδικό επίδομα, διότι και μόνο η δυνατότητα-υποχρέωση να μετακινηθεί του δημιουργεί νέες συνθήκες, 185 έως 323 ευρώ μηνιαίως.

Για πρώτη φορά θα καταβάλλεται το 100% των διδάκτρων όλων των παιδιών των υπαλλήλων του υπουργείου στο Εξωτερικό έως 15.000 για προσχολική, 20.000 για πρωτοβάθμια και 35.000 για δευτεροβάθμια και καταβάλλεται το 100% για τα σχολεία στο εσωτερικό, από 75% που ήταν, επειδή ένας υπάλληλος του υπουργείου Εξωτερικών πρέπει να πηγαίνει το παιδί του σε ξενόγλωσσο σχολείο.

Αυξάνεται το επίδομα εξωτερικού, κατά μέσο όρο 21% και έως 2.700 ευρώ μηνιαίως θα είναι πλέον το επίδομα εξωτερικού.

Αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης κατοικίας έως 30% επί της ΑΥΑ, και αυξάνεται και το ποσοστό της ονομαστικής αύξησης της ΑΥΑ από 65% σε 72%.

«Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται πλέον ευπρόσωπη η παρουσία των λειτουργών και υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών. Όλα αυτά έρχονται να ενισχύσουν την ελληνική εξωτερική πολιτική και είναι σημαντικό γιατί το 2026 θα είναι έτος προκλήσεων», είπε ο κ. Γεραπετρίτης και επισήμανε ότι: «Η Ελλάδα αναλαμβάνει σειρά μεγάλων θέσεων το 2026 με πιο σημαντική την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, θα έχουμε την προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον επόμενο Οκτώβριο και την 9η Φεβρουαρίου του 2026 για πρώτη φορά θα εορταστεί η παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας σε όλη την υφήλιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ