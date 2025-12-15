Βαρόμετρο: Μητσοτάκης – Πιερρακάκης, τα πρόσωπα της χρονιάς – Στο 23,7% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Τα πρόσωπα που ξεχώρισαν για το 2025, τη δυναμική των κομμάτων αλλά και την άποψη των πολιτών για τις αγροτικές κινητοποιήσεις καταγράφει το βαρόμετρο της GPO για το ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ χάνει 1,5 μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση στις 27 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα η ΝΔ συγκεντρώνει 23,7% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Η Ελληνική Λύση λαμβάνει 10,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,5%, το ΚΚΕ 8,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3%.

Για το πολιτικό πρόσωπο της χρονιάς οι πολίτες ξεχωρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 25,5%. Ακολουθούν ο Κ. Πιερρακάκης με 17,2%, ο Αλ. Τσίπρας με 16,3% και η Ζ. Κωνσταντοπούλου με 10,3%.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις το 85,1% απαντά ότι θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ενώ μόλις το 13,6% δηλώνει ότι δεν τα θεωρεί δίκαια.

To 64,8% απαντά ότι θεωρεί δικαιολογημένες τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου που περιλαμβάνουν και το κλείσιμο εθνικών δρόμων.

Για τη συνολική πορεία της χώρας, το 35,3% δηλώνει ότι αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ποσοστό μειωμένο κατά επτά περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη απάντηση του 2024, με το ποσοστό όσων απαντούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση να αυξάνεται στο 64,6%.

Οι εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας είναι περίπου σταθερές, με το 22,2% να περιμένει βελτίωση του οικονομικού κλίματος, το 30% στασιμότητα και το 47,1% επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών.

Οι προβλέψεις για την προσωπική οικονομική κατάσταση είναι καλύτερες σε σχέση με πέρυσι, αφού το 21,7% περιμένει βελτίωση των οικονομικών του, το 42,3% σταθερότητα και το 33,5% επιδείνωση.

Τα συναισθήματα που κυριαρχούν ενόψει της νέας χρονιάς είναι, με 37,1%, η ανασφάλεια, ακολουθούμενη από την ελπίδα με 26,4%, την αισιοδοξία με 24,3% και την απαισιοδοξία με 10,5%.

Τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο για τη χρονιά που φεύγει είναι για τους Έλληνες, σε ποσοστό 33%, το τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα, με 26,8% η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι παρεμβάσεις του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου με 18% και η επιβολή εμπορικών δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ με 8,2%.

Στην εγχώρια πολιτική σκηνή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με 40,6% αποτυπώνεται ως το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός του 2025, ακολουθούμενο από τις πανελλαδικές συγκεντρώσεις των Τεμπών με 27,6%. Τις ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα αναγνωρίζει ως το σημαντικότερο γεγονός το 11,8% του συνόλου και ακολουθούν τα τρέχοντα θέματα των αγροτικών κινητοποιήσεων με 7,4% και η πρόσφατη εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, Κ. Πιερρακάκη, στη θέση του προέδρου του Eurogroup με 7,3%.