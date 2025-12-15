Σοκ στο Ηράκλειο: Άνδρας ντυμένος Τσάρλι Τσάπλιν ασέλγησε σε 15χρονη

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 15χρονη στο κέντρο του Ηρακλείου καθώς φέρεται πως έπεσε θύμα ασέλγειας από έναν μίμο, το βράδυ της Κυριακής (14/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ, όταν ο 35χρονος άνδρας που ήταν ντυμένος Τσάρλι Τσάπλιν, βρισκόταν στη στολισμένη πλατεία Ελευθερίας.

Όταν είδε την 15χρονη προχώρησε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της.

Η ανήλικη σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε την αστυνομία, με άνδρες της Άμεσης Δράσης να σπεύδουν στο σημείο και να τον συλλαμβάνουν.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.