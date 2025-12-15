Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – Όλγα Κεφαλογιάννη: Το 2025 θα είναι ακόμη μία χρονιά – ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό

«Ο τουρισμός είναι μια συλλογική, εθνική επιτυχία χάρη στις προσπάθειες όλων. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς του κόσμου», τόνισε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, κηρύσσοντας την έναρξη εργασιών του 7ου συνεδρίου “Ελληνικός Τουρισμός: Μια Εθνική Υπόθεση” που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Εύας Οικονομάκη

Η υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε το 2025 μία ακόμη «χρονιά – ορόσημο» για τον ελληνικό τουρισμό το 2025. «Οφείλουμε να στρέψουμε το βλέμμα στην επόμενη ημέρα. Επιδιώκουμε να προχωρήσουμε πρωτοπόροι σε μια εποχή που η βιωσιμότητα είναι η νέα πραγματικότητα», τόνισε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση της πρώτης ευρωπαϊκής κοινής στρατηγικής για βιώσιμο τουρισμό που θα παρουσιάσει προσεχώς ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος της Ελλάδας για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό.

«Ο τουρισμός πρέπει να αφήνει ίχνος και όχι βάρος», είπε η υπουργός Τουρισμού, εστιάζοντας στο τρίπτυχο «μέτρο – ισορροπία – βιωσιμότητα» που θα πρέπει στο εξής να χαρακτηρίζει την ανάπτυξη του κλάδου. «Ο τουρισμός είναι ισχυρός συντελεστής για μια Ελλάδα που πρωταγωνιστεί», κατέληξε.

Ασημένιοι χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: Attica Group και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Χορηγοί είναι οι Eurobank, Metlen, Aegean, Everest, Piraeus, Lamda Development, Cosmote, Ένωση Λιμένων Ελλάδος, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, ΑΔΜΗΕ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Fraport Greece, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και HELLENiQ Energy.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, του Δήμου Αθηναίων και της Αναπτυξιακής Αθήνας.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: enikos.gr, enikonomia.gr, RealFM 97,8, Realnews και real.gr.

