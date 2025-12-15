Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Ο χαρακτήρας της είναι απαίσιος – Στη Βουλή δεν μπορεί να την αντέξει κανένας»

Τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η Εξεταστική είναι θλιβερή διότι δυστυχώς συμμετέχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να κάνει φασαρία. Βγάζει την τοξικότητα που έχει παντού και εκεί και συμπέρασμα δεν πρόκειται να βγει», είπε στο Mega ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Και συνέχισε: «Τώρα μπορεί να μιλάει στην πρόεδρο, την κυρία Συρεγγέλα ‘μη σκίσεις κανένα καλσόν’; Τώρα φαντάζεστε σοβαρά να έλεγε ένας άνδρας στην Βουλή στην κυρία Κωνσταντοπούλου ‘σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν’; Τι θα γινόταν;».

Σε σχόλιο για τη στάση του μάρτυρα Γ. Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ» στην Εξεταστική ο υπουργός Υγείας ανέφερε: «Δεν είναι βουλευτής. Ο κύριος ‘Φραπές’ ήταν απαράδεκτος. Εγώ δηλαδή πραγματικά δεν έχω να πω τίποτα, απαράδεκτος, απαράδεκτος. Αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι εκλεγμένης βουλευτής, πρώην πρόεδρος της Βουλής και αρχηγός κόμματος και δεν μπορεί να συναισθανθεί ότι είναι βουλευτής;».

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου αν μπορούσε να μην έχει αυτόν τον χαρακτήρα επειδή είναι επιμελής και μαχητική και προφανώς έξυπνη θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη. Αλλά ο χαρακτήρας της είναι απαίσιος. Δεν μπορεί να την αντέξει κανένας. Στη Βουλή δεν μπορεί να την αντέξει κανένας, ούτε οι υπάλληλοι, κανένας δεν μπορεί να αντέξει. Οι υπάλληλοι βγαίνουν από την Εξεταστική και κλαίνε. Λένε ‘δεν αντέχουμε άλλο’. Δεν υπάρχει. Οι υπάλληλοι δεν αντέχουν. Κλαίνε στους διαδρόμους που την βλέπουν. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Για τον Διαμαντή Καραναστάση που παραιτήθηκε από τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά του ο υπουργός Υγείας είπε ότι «καλά κάνει ως ηθοποιός είναι πολύ ταλαντούχος και μπράβο του».

Σε ερώτηση για το πώς ήταν ως πολιτικός ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Ανύπαρκτος ήταν. Δεν υπήρχε στη Βουλή ο Καραναστάσης. Μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου τον θεωρούσε σπουδαίο αλλά εντάξει ο έρωτας είναι μεγάλο πράγμα. Σε αυτό έχω μεγάλη ανοχή».

«Ο κ. Καραναστάσης ως βουλευτής ήταν παντελώς ανύπαρκτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει ο άνθρωπος. Μια χαρά άνθρωπος και ταλαντούχος ηθοποιός είναι και χιούμορ έχει και ταλέντο έχει. Δεν έκανε γι’ αυτή τη δουλειά. Δεν κάνουμε όλοι για τη Βουλή», κατέληξε.