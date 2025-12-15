Ανάλυση Ινστιτούτου Τσίπρα: «Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δεν υποστηρίζουν κάποιο success story»

  • Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσίευσε την 1η έκδοση της σειράς FLASH Ανάλυση | Οικονομία, η οποία συγκρίνει τις επιδόσεις των κυβερνήσεων στα βασικά οικονομικά μεγέθη για τη δεκαετία 2014-2024.
  • Το γενικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι «οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δεν υποστηρίζουν κάποιο success story κατά την τελευταία πενταετία», μετά τη βαθιά ύφεση του 2010-13.
  • Στην πρώτη πενταετία (2015-19) καταγράφηκε ταχύτερη αύξηση εξαγωγών και μεριδίου μισθών στο ΑΕΠ, ενώ στη δεύτερη (2019-24) υπήρξε μείωση του μεριδίου των μισθών και αύξηση επενδύσεων, των οποίων η σύνθεση δεν συνεισφέρει ιδιαίτερα στην παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Την 1η έκδοση της περιοδικής σειράς FLASH Ανάλυση | Οικονομία δημοσιεύει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η σειρά θα περιλαμβάνει σύντομες αναλύσεις πάνω σε θέματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας, φιλοδοξώντας να τροφοδοτήσει τη δημόσια συζήτηση με στοιχεία και επεξεργασίες.

Συγκεκριμένα, η 1η έκδοση με τίτλο «2014-2024: Συγκρίνοντας τις επιδόσεις των κυβερνήσεων στα βασικά οικονομικά μεγέθη» επιχειρεί «τη σύγκριση της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής καταστροφής 2015-19” και της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής απογείωσης 2019-24” στη βάση εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών».

Σημειώνεται ότι οι επεξεργασίες για τη δεκαετία 2014-2024, έχουν βασιστεί σε στοιχεία της EUROSTAT, και το έτος 2024 έχει επιλεγεί καθώς είναι το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

«Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει, είναι ότι οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δεν υποστηρίζουν κάποιο success story κατά την τελευταία πενταετία. Μετά τη βαθιά ύφεση της περιόδου 2010-13, η Ελλάδα επέστρεψε σταδιακά σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, οι οποίοι συνεχίζονται μέχρι σήμερα με κάποιες επιμέρους διαφορές», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Στην πρώτη πενταετία (2015-19) καταγράφηκε ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών, ταχύτερη αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας και αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ.

Στη δεύτερη πενταετία (2019-24) υπήρξε μείωση του μεριδίου των μισθών και ταχύτερη αύξηση των επενδύσεων, η σύνθεση των οποίων δεν συνεισφέρει ιδιαίτερα στην παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας».

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανάλυση

 

11:32 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

11:32 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

11:17 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

09:42 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

