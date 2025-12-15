Αγρότες: Ανοίγουν τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα για τα φορτηγά – Πάνω από 500 οχήματα έχουν εγκλωβιστεί στην ελληνική πλευρά

  • Οι αγρότες στον Προμαχώνα αποφάσισαν να ανοίξουν νωρίτερα τον μεθοριακό σταθμό, καθώς περισσότερα από 500 φορτηγά είχαν εγκλωβιστεί στην ελληνική πλευρά λόγω του αποκλεισμού.
  • Η συγκέντρωση εκατοντάδων φορτηγών είναι καθημερινή, με τους αγρότες να ανοίγουν περιοδικά το μπλόκο για να αποφορτιστεί η κατάσταση.
  • Αύριο, οι αγρότες προγραμματίζουν σύσκεψη στο Τελωνείο του Προμαχώνα για να αξιολογήσουν την πρόσκληση σε διάλογο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, με συζητήσεις για ενδεχόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Την απόφαση να ανοίξουν νωρίτερα από τις 20:00 που ήταν προγραμματισμένο, τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, πήραν οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο. Αιτία, η συγκέντρωση περισσότερων απο 500 φορτηγών στην ελληνική πλευρά, λόγω του αποκλεισμού.

Η εικόνα των εκατοντάδων φορτηγών είναι καθημερινή και όταν η κίνηση επιβαρύνεται ιδιαίτερα, οι αγρότες αποφασίζουν και ανοίγουν το μπλόκο, ώστε να αποφορτιστεί η κατάσταση. Ο αποκλεισμός για τα φορτηγά είχε ξεκινήσει από τις 13:00 όπως κάθε μέρα.

Οι αγρότες προγραμματίζουν αύριο σύσκεψη στο Τελωνείο του Προμαχώνα για να εκτιμήσουν την πρόσκληση σε διάλογο του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται είναι για μεγαλύτερο αποκλεισμό του Τελωνείου, αν αποφασιστεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

