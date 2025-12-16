Θεσσαλονίκη: 44χρονος προσπάθησε να πνίξει με κορδόνι τη σύντροφό του – Ξυλοκόπησε και τον 14χρονο γιο της

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Ένας 44χρονος άνδρας γεωργιανής καταγωγής φέρεται πως επιχείρησε να πνίξει με κορδόνι στη 34χρονη σύντροφό του, υπήκοο Ουκρανίας, μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στην προσπάθειά του να την υπερασπιστεί, ο 14χρονος γιος τους παρενέβη, ωστόσο ο 44χρονος στράφηκε και εναντίον του, ξυλοκοπώντας τον.

Μετά την επίθεση, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει, όμως εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.