Κλέφτες άρπαξαν έναν… 12μετρο φουσκωτό Άγιο Βασίλη – «Αν κάποιος έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί μας»
Ένας γιγάντιος φουσκωτός Άγιος Βασίλης ύψους 12 μέτρων εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από την οικογενειακή επιχείρηση πώλησης φυσικών ελάτων για τα Χριστούγεννα, Kraemer’s Tree Lot, στο Φοίνιξ της Αριζόνα, εκπλήσσοντας την τοπική κοινότητα.

Σύμφωνα με αναφορές, η κλοπή συνέβη μεταξύ Σαββάτου βράδυ και Κυριακής το πρωί, στο κατάστημα που λειτουργεί στην ίδια τοποθεσία για 25 χρόνια κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Πηγή: Facebook / Kraemer’s Tree Lot

Οι δράστες έκοψαν το φράχτη που περιβάλλει την ιδιοκτησία για να φτάσουν στον τεράστιο φουσκωτό Άγιο Βασίλη, όπως ανέφερε ο Kyle Kraemer, μέλος της οικογένειας, στο AZ Family.

Σημάδια στο χώμα υποδεικνύουν ότι ο Άγιος Βασίλης ξεφούσκωσε και στη συνέχεια τραβήχτηκε έξω, πρόσθεσε.

«Ποιος κλέβει έναν Άγιο Βασίλη; Είναι Χριστούγεννα», συμπλήρωσε.

Πηγή: Facebook / Kraemer’s Tree Lot

Ο γιγάντιος φουσκωτός Άγιος Βασίλης αποτελεί δημοφιλή ατραξιόν της περιοχής κατά τη διάρκεια των γιορτών, με την οικογενειακή επιχείρηση να τον τοποθετεί εκεί για πάνω από τρεις δεκαετίες.

«Αυτό πονάει. Ο γιγάντιος φουσκωτός Άγιος Βασίλης μας κλάπηκε. Είναι μέρος αυτού που κάνει τη σεζόν ξεχωριστή για τις οικογένειες που μας επισκέπτονται», έγραψαν σε ανάρτηση στο Facebook.

«Αν κάποιος έχει πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσει — θα θέλαμε να τον πάρουμε πίσω!»


Ο Kraemer αναρωτιέται επίσης πόσα άτομα χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί η κλοπή και τι σκοπεύουν να κάνουν με τον Άγιο Βασίλη 12 μέτρων, που πολλοί στην κοινότητα αναγνωρίζουν εύκολα.

«Θα χρειάζονταν πολλοί άνθρωποι. Οι τέσσερις δικοί μας είχαν πρόβλημα να τον στήσουν», είπε.

Η αστυνομία του Φοίνιξ διεξάγη έρευνα για το περιστατικό, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

