Αλαλούμ με τις πληρωμές στους αγρότες: Δεν καταβλήθηκε η Βασική Ενίσχυση, αλλά έγινε παρακράτηση της εισφοράς στον ΕΛΓΑ – Τι απαντά η κυβέρνηση

Την ώρα που η κυβέρνηση και ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβεβαίωναν ότι θα πιστώνονταν στους λογαριασμούς δικαιούχων η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης, τελικά αυτό δεν έγινε, αλλά προχώρησε κανονικά η παρακράτηση χρημάτων για την πληρωμή της εισφοράς στον ΕΛΓΑ.

Έτσι, οι αγρότες είδαν τους λογαριασμούς τους να αδειάζουν, χωρίς όμως να έχουν προηγουμένως πιστωθεί οι ενισχύσεις που είχαν εξαγγελθεί. Η αιτία της παρακράτησης της εισφοράς αποδίδεται σε λάθος του συστήματος καταβολής, ένα «τεχνικό θέμα» που, σύμφωνα με τους αρμόδιους θα διορθωθεί. Για το θέμα εξέδωσαν ανακοίνωση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαιώνοντας ότι τα χρήματα θα καταβληθούν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι, όπως μας έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά. Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί», τονίζει το υπουργείο.

«Έγινε η πληρωμή του ΕΛΓΑ, αποζημιώσεις από παγετό σε δενδρώδεις καλλιέργειες το μεσημέρι και το απόγευμα είπαν θα πληρώσουν το 30% το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης. Αυτοί όχι μόνο δεν πλήρωσαν το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, αλλά πήραν και από τους λογαριασμούς που βρήκαν χρήματα μέσα, το 30% για τον ΕΛΓΑ. Δηλαδή ενήργησε ο ΕΛΓΑ σαν να είχε πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Αλλά η βασική ενίσχυση δεν πληρώθηκε», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio.

«Δηλαδή εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι και ο κύριος Μητσοτάκης περιμένει ότι θα πάμε σε διάλογο. Ας πάει στις Βρυξέλλες σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Ας διαπραγματευτεί για μία νέα ΚΑΠ, για την οποία δεν μας ρώτησε καθόλου. Ας καθαρίσει λίγο το μυαλό του και ας καταλάβει τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας.

Μπορεί να είναι σκληρά αυτά που σας λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και νομίζω ότι θα το ακούγατε από κάθε αγρότη», πρόσθεσε.

Κέλλας: Ζητώ συγγνώμη – Έχουν δίκιο οι αγρότες

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Αγροτική Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι έχουν δίκιο οι αγρότες. «Για το θέμα του ΕΛΓΑ, χθες ήταν να καταβληθεί η βασική ενίσχυση αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young και οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και υπάρχει η συμφωνία ενός ποσοστού αγροτών, μεγάλο ποσοστό αγροτών οι οποίοι το έχουν δεσμευτεί αυτό με την υπογραφή τους, στα ΚΥΔ κατά την υποβολή της δήλωσης του ΟΣΔΕ ότι με την καταβολή της βασικής ενίσχυσης θα παρακρατείται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ. Τι συνέβη χθες; Χθες λοιπόν που ήταν να πληρωθούν, εκ παραδρομής, εκ λάθους του τεχνικού συμβούλου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, εστάλη πρώτα η παρακράτηση του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση», ανέφερε στο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο Χρήστος Κέλλας.

Και συνέχισε: «Χθες το βράδυ παρακρατήθηκε, εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Έχουν δίκιο οι αγρότες. Εγώ χωρίς να έχω καμία ευθύνη εκ μέρους του Υπουργείου, ζητώ συγγνώμη. Είναι ένα πρόβλημα που βαρύνει, σας είπα τον τεχνικό σύμβουλο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως ήδη η αναδιανεμητική κατεβλήθη σήμερα το πρωί και σε λίγο θα ακολουθήσει και η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης.

«Έχουν δίκιο οι αγρότες. Από χθες το βράδυ υπάρχει μια αναστάτωση γενικώς, όμως σας λέω ευθέως τι ακριβώς συνέβη. Δεν βαρύνει το Υπουργείο, αλλά ζητώ συγγνώμη εκ μέρους και του Υπουργείου μας . Εκ παραδρομής εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση», υπογράμμισε ο κ. Κέλλας.