Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους καθηγητές μέσα στο Γυμνάσιο μετά την επίθεση με μαχαίρι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κυψέλη, σχολείο, μαχαίρωμα

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στο σχολείο της 14χρονης στην Κυψέλη όπου μαχαιρώθηκε από συμμαθήτριά της.  Οι μαθητές έκαναν κατάληψη ζητώντας από τη διεύθυνση να απομακρύνει την 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι, ενώ σήμερα το πρωί κλείδωσαν τους καθηγητές μέσα στο σχολείο.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, οι μαθητές έβαλαν ξανά λουκέτο στις πόρτες, κλειδώνοντας μέσα στους διευθυντές, αντιδρώντας εκ νέου για το βίαιο περιστατικό.

Οι διευθυντές φώναζαν στα παιδιά για να ανοίξουν, αλλά οι μαθητές δεν έκαναν βήμα πίσω. Έτσι, ενημέρωσαν την αστυνομία ώστε να σπεύσει και να σπάσει το λουκέτο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης, αλλά όχι αθώα

Χρόνια Αναπνευστικά Νοσήματα: 400.000 θάνατοι ετησίως στην Ευρώπη

Δώρο Χριστουγέννων και επιδόματα της ΔΥΠΑ: Σήμερα αρχίζει η προπληρωμή τους-Ποιους αφορά

Λεωφορεία: Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι-Δείτε τις ώρες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:42 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν το σπίτι του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, Σπύρου Βούγια

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας. Χθες (1...
08:35 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Καρυστιανού: Δεν θα αυτοπροταθώ ως ηγέτης, παραποιούν τα λόγια μου για να με αποδομήσουν

Για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί στο μέλλον με την πολιτική, μίλησε για ακόμη μία φορά η Μαρία Κ...
07:44 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Ορισμένοι ζητούν πιο σκληρή μορφή κινητοποιήσεων – Κρίσιμη η αυριανή σύσκεψη στις Σέρρες

Στο Λευκώνα Σερρών θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη (18/12), στις 14:00 το μεσημέρι, η Πανελλα...
07:41 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ξυλούρης: Η απάντησή του για τον λόγο που επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής στην Εξεταστική

Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως “Φραπές” σε επικοινωνία με το Star έδωσε την απ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα