Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους καθηγητές μέσα στο Γυμνάσιο μετά την επίθεση με μαχαίρι

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στο σχολείο της 14χρονης στην Κυψέλη όπου μαχαιρώθηκε από συμμαθήτριά της. Οι μαθητές έκαναν κατάληψη ζητώντας από τη διεύθυνση να απομακρύνει την 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι, ενώ σήμερα το πρωί κλείδωσαν τους καθηγητές μέσα στο σχολείο.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, οι μαθητές έβαλαν ξανά λουκέτο στις πόρτες, κλειδώνοντας μέσα στους διευθυντές, αντιδρώντας εκ νέου για το βίαιο περιστατικό.

Οι διευθυντές φώναζαν στα παιδιά για να ανοίξουν, αλλά οι μαθητές δεν έκαναν βήμα πίσω. Έτσι, ενημέρωσαν την αστυνομία ώστε να σπεύσει και να σπάσει το λουκέτο.