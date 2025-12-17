Έλαβε τελεσίγραφο από τη σύντροφό του – «Μου είπε πως ή θα της κάνω πρόταση στα δύο χρόνια σχέσης ή θα με χωρίσει»

Τα τελεσίγραφα συνήθως δείχνουν πως κάποιος ξέρει ακριβώς τι θέλει, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν ένα δυσάρεστο ερώτημα:

Είναι δίκαιο να χρησιμοποιεί κανείς ένα τελεσίγραφο για να καταφέρει μια αλλαγή στη ζωή του σε συγκεκριμένο χρονικό όριο;

Αυτός ο 29χρονος και η 28χρονη κοπέλα του είναι μαζί εδώ και 1,5 χρόνο και συνεχώς καβγαδίζουν για τον… γάμο.

Ο γάμος στο προσκήνιο

Από τότε που έφτασαν τους έξι μήνες σχέσης, η κοπέλα του άρχισε να μιλάει για το πόσο θέλει να τον παντρευτεί – μήπως είναι νωρίς για τόση πίεση;

«Αγαπώ πολύ την κοπέλα μου», εξηγεί, «τη θεωρώ απίστευτα έξυπνη, όμορφη και στοργική. Σίγουρα μπορώ να φανταστώ μια ζωή μαζί της».

«Και κάθε φορά που με ρωτάει για το γάμο, της λέω ότι θέλω να χτίσουμε μια σχέση που να κρατήσει μια ζωή. Και φυσικά, αυτό σημαίνει γάμος, αλλά είμαι παιδί διαζυγίου και αυτό είναι κάτι που δεν θέλω να περάσω, οπότε για μένα είναι πιο σημαντικό να στηρίξουμε καλά τα θεμέλια της σχέσης παρά να κολλήσουμε μια άδεια γάμου για να λύσουμε προβλήματα».

Παρά το ότι η σχέση τους είναι σαν rollercoaster, την χαρακτηρίζει σταθερή, αν και έχουν πλησιάσει να χωρίσουν αρκετές φορές, γιατί δεν συμφωνούν σε θέματα θρησκείας και πολιτικής, και η κοπέλα του επιμένει συνέχεια ότι έχει πάντα δίκιο, ενώ εκείνος όχι, σε αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα.

Αυτό έχει δημιουργήσει πολύ ένταση και στρες, αλλά εκείνος πιστεύει ότι μπορούν να ξεπεράσουν όλα αυτά.

Είναι συνειδητοποιημένος ότι όλες οι σχέσεις απαιτούν προσπάθεια και δουλειά, και θέλει πρώτα να φτάσουν σε ένα καλύτερο, πιο ουδέτερο επίπεδο επικοινωνίας και κατανόησης των πεποιθήσεών τους πριν της προτείνει γάμο.

Όμως τώρα η κοπέλα του του έβαλε τελεσίγραφο: να της κάνει πρόταση μέχρι την επέτειο των δύο χρόνων τους, αλλιώς τον χωρίζει.

Αυτός ο εκβιασμός δεν τον κάνει να νιώθει σταθερός και ασφαλής, και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν πιστεύει ότι η κοπέλα του κάνει λάθος, αφού ξέρει πως γυναίκες στην ηλικία της ανυπομονούν να ξεκινήσουν οικογένεια, και αυτό είναι μέρος του λόγου που πιέζει τόσο πολύ για να πάρει δαχτυλίδι.

Σκέφτεται να δει αν μπορούν να πάνε μαζί σε συμβουλευτική για να λύσουν τα προβλήματά τους, αλλά δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος που η κοπέλα του χρησιμοποίησε τελεσίγραφο για να τον πιέσει.