Έλαβε τελεσίγραφο από τη σύντροφό του – «Μου είπε πως ή θα της κάνω πρόταση στα δύο χρόνια σχέσης ή θα με χωρίσει»

Σύνοψη από το

  • Ένας 29χρονος έλαβε τελεσίγραφο από τη σύντροφό του: είτε θα της κάνει πρόταση γάμου μέχρι την επέτειο των δύο χρόνων τους είτε θα τον χωρίσει.
  • Ο ίδιος εξηγεί πως, ως παιδί διαζυγίου, θέλει να χτίσει γερά θεμέλια πριν τον γάμο, ενώ η σχέση τους χαρακτηρίζεται από συχνούς καβγάδες και διαφωνίες σε ευαίσθητα ζητήματα όπως η θρησκεία και η πολιτική.
  • Το δημοσίευμα επισημαίνει πως η σχέση τους παρουσιάζει σημάδια τοξικότητας, με πολλές απόπειρες χωρισμού και εκβιαστική συμπεριφορά, προτείνοντας στον άντρα να την χωρίσει.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Η κοπέλα του του έδωσε τελεσίγραφο - "μου είπε πως ή θα της κάνω πρόταση στα δύο χρόνια σχέσης ή θα με χωρίσει". Φωτογραφία: Pexels
Η κοπέλα του του έδωσε τελεσίγραφο - "μου είπε πως ή θα της κάνω πρόταση στα δύο χρόνια σχέσης ή θα με χωρίσει". Φωτογραφία: Pexels

Τα τελεσίγραφα συνήθως δείχνουν πως κάποιος ξέρει ακριβώς  τι θέλει, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν ένα δυσάρεστο ερώτημα:

Έδωσε τελεσίγραφο στον σύντροφό της – «Ή θα μου κάνεις πρόταση γάμου ή τέλος»

Είναι δίκαιο να χρησιμοποιεί κανείς ένα τελεσίγραφο για να καταφέρει μια αλλαγή στη ζωή του σε συγκεκριμένο χρονικό όριο;

Αυτός ο 29χρονος και η 28χρονη κοπέλα του είναι μαζί εδώ και 1,5 χρόνο και συνεχώς καβγαδίζουν για τον… γάμο.

Έδωσε τελεσίγραφο στον σύντροφό της – «Ή θα μου κάνεις πρόταση γάμου μέχρι το τέλος της χρονιάς ή θα χωρίσουμε»

Ο γάμος στο προσκήνιο

Από τότε που έφτασαν τους έξι μήνες σχέσης, η κοπέλα του άρχισε να μιλάει για το πόσο θέλει να τον παντρευτεί – μήπως είναι νωρίς για τόση πίεση;

«Αγαπώ πολύ την κοπέλα μου», εξηγεί, «τη θεωρώ απίστευτα έξυπνη, όμορφη και στοργική. Σίγουρα μπορώ να φανταστώ μια ζωή μαζί της».

Έδωσε τελεσίγραφο στα πεθερικά της – «Εάν δεν φύγουν από το σπίτι μου, θα κάνω αίτηση διαζυγίου»

«Και κάθε φορά που με ρωτάει για το γάμο, της λέω ότι θέλω να χτίσουμε μια σχέση που να κρατήσει μια ζωή. Και φυσικά, αυτό σημαίνει γάμος, αλλά είμαι παιδί διαζυγίου και αυτό είναι κάτι που δεν θέλω να περάσω, οπότε για μένα είναι πιο σημαντικό να στηρίξουμε καλά τα θεμέλια της σχέσης παρά να κολλήσουμε μια άδεια γάμου για να λύσουμε προβλήματα».

Παρά το ότι η σχέση τους είναι σαν rollercoaster, την χαρακτηρίζει σταθερή, αν και έχουν πλησιάσει να χωρίσουν αρκετές φορές, γιατί δεν συμφωνούν σε θέματα θρησκείας και πολιτικής, και η κοπέλα του επιμένει συνέχεια ότι έχει πάντα δίκιο, ενώ εκείνος όχι, σε αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα.

Αυτό έχει δημιουργήσει πολύ ένταση και στρες, αλλά εκείνος πιστεύει ότι μπορούν να ξεπεράσουν όλα αυτά.

Είναι συνειδητοποιημένος ότι όλες οι σχέσεις απαιτούν προσπάθεια και δουλειά, και θέλει πρώτα να φτάσουν σε ένα καλύτερο, πιο ουδέτερο επίπεδο επικοινωνίας και κατανόησης των πεποιθήσεών τους πριν της προτείνει γάμο.

Όμως τώρα η κοπέλα του του έβαλε τελεσίγραφο: να της κάνει πρόταση μέχρι την επέτειο των δύο χρόνων τους, αλλιώς τον χωρίζει.

Αυτός ο εκβιασμός δεν τον κάνει να νιώθει σταθερός και ασφαλής, και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν πιστεύει ότι η κοπέλα του κάνει λάθος, αφού ξέρει πως γυναίκες στην ηλικία της ανυπομονούν να ξεκινήσουν οικογένεια, και αυτό είναι μέρος του λόγου που πιέζει τόσο πολύ για να πάρει δαχτυλίδι.

Σκέφτεται να δει αν μπορούν να πάνε μαζί σε συμβουλευτική για να λύσουν τα προβλήματά τους, αλλά δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος που η κοπέλα του χρησιμοποίησε τελεσίγραφο για να τον πιέσει.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης, αλλά όχι αθώα

Χρόνια Αναπνευστικά Νοσήματα: 400.000 θάνατοι ετησίως στην Ευρώπη

Δώρο Χριστουγέννων και επιδόματα της ΔΥΠΑ: Σήμερα αρχίζει η προπληρωμή τους-Ποιους αφορά

Λεωφορεία: Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι-Δείτε τις ώρες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:30 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Η μοναδική συνταγή της Μάρθα Στιούαρτ για gingerbread cookies

Τα μαλακά gingerbread cookies της Martha Stewart προσφέρουν έναν εκλεπτυσμένο συνδυασμό πλούσι...
06:15 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τον σκύλο σε 15 δευτερόλεπτα

Χρειάζεται πολύ καλή παρατηρητικότητα και εξαιρετικές γνωστικές δεξιότητες για να καταφέρετε ν...
05:30 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου: Κριοί, η αυτοπεποίθησή σας ενισχύεται

Τι θα συμβεί σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε ...
21:00 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 3 ημερομηνίες, προσελκύουν μεγάλη τύχη πριν από το τέλος του 2025

Το ενεργειακό αποτύπωμα του 2025 δεν ήταν για τους αδύναμους. Αστρολογικά, αυτή η χρονιά σηματ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα