Προϋπολογισμός 2026: Τα μηνύματα από την ομιλία Μητσοτάκη και τα «καρφιά» με πολλαπλούς αποδέκτες

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η μεταρρύθμιση και η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι απόφαση που δεν συζητιέται, αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του παρελθόντος.
  • Ανακοινώθηκαν πληρωμές 3,8 δισ. ευρώ για το 2025 στους αγρότες, ενώ γίνονται συνεννοήσεις με τη ΔΕΗ και την ΑΑΔΕ για καλύτερες τιμές σε ρεύμα και καύσιμα.
  • Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας που προέκυψε από την ετυμηγορία του λαού, τονίζοντας ότι η ΝΔ έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, αγνοώντας τις «αντιπαραγωγικές» κριτικές.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης

Μηνύματα με αποδέκτες την αντιπολίτευση, τους αγρότες αλλά και τμήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ έστειλε με την χθεσινή ομιλία του στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο κλείσιμο της πενθήμερης συζήτησης για τον Προϋπολογισμό του 2026.

Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι έλεγχοι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγούν στη δικαιοσύνη. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να πιάσει το νήμα από την αρχή να εντοπιστούν οι παράνομοι και να υπάρξει μια διαφανής διαδικασία που να αξιοποιεί δίκαια τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός απάντησε στην κριτική που δέχθηκε από αγρότες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και μερίδα των βουλευτών της ΝΔ ότι δεν πρέπει οι αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ να περάσουν στην ΑΑΔΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η απόφαση της κυβέρνησης για την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν πρόκειται να αλλάξει. «Αυτό το οποίο δεν πρόκειται να συζητηθεί, είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αυτό αποτελεί την “καρδιά” της μεταρρύθμισης και το πρώτο βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την απελευθέρωση του αγροτικού κόσμου από τα δεσμά ενός κακού παρελθόντος, ώστε τα κοινοτικά κονδύλια να ενισχύουν πράγματι την εθνική παραγωγή και τελικά, όπως αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη, οι έντιμοι επαγγελματίες παραγωγοί να εισπράττουν τελικά μεγαλύτερα ποσά», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ρελάνς με την ονομαστική ψηφοφορία για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

«Ευθυνόμαστε κι εμείς αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι αποδεδειγμένα σάπιο. Αυτό που έχει σημασία είναι να δίνουμε λύσεις. Η λύση είναι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενσωμάτωσή του στην ΑΑΔΕ» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα πέταξε ευθέως το μπαλάκι στα κόμματα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ και εξήγησε ότι η ΝΔ αύριο θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου, τα παράσιτα πάντα βρίσκουν την ευκαιρία να προσκολληθούν σε συστήματα εξουσίας», είπε στα κόμματα της αντιπολίτευσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχουμε κάνει πολλά για τους αγρότες, μπορούμε περισσότερα», τόνισε ο Πρωθυπουργός και απηύθυνε πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα με διακομματικό προεδρείο. «Σε τέσσερις μήνες να καταλήξουμε σε λύσεις, που θα δεσμεύουν και επόμενες κυβερνήσεις. «Θέλετε να συμμετέχετε; Εδώ είναι το πεδίο» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
«Η ΝΔ έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030»

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμη ότι η ΝΔ έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 με ανάπτυξη στην οικονομία και πρόσθεσε:

«Το σήμερα μιας γενιάς δεν μπορεί να πριονίζει το αύριο της επόμενης. Δεν θα επιτρέψω να ξαναζήσει η τόπος περιπέτειες σαν αυτές προ δεκαετίας». Τέλος ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κατατμήσεις του δρόμου Πατρών – Πύργου επί “έντιμου ΣΥΡΙΖΑ” για να δοθούν σε συγκεκριμένο επιχειρηματία-όπως είπε, σημείωσε τις επενδύσεις στην εθνική άμυνα που είναι όπως είπε ισχυρότερη από ποτέ, και ανέφερε ότι “δυο μέρες πριν υψωθεί η ελληνική σημαία στη φρεγάτα Bellhara ο Σύριζα καταψηφίζει τις αμυντικές δαπάνες”. Ο πρωθυπουργός κλείνοντας την ομιλία του είπε ότι η χώρα μας σήμερα διαθέτει πολιτική σταθερότητα που προέκυψε από την κατηγορηματική ετυμηγορία του ελληνικού λαού και αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση κάνοντας λόγο για «φλερτ με μια Ιθάκη σε εξώστες» μέχρι «τις αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως η παράταξη χάσει τάχα την ταυτότητα της». Όλα αυτά είπε αποδεικνύονται τελείως αντιπαραγωγικά σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει καλά σχεδιασμένο τρόπο δράσης.

Τα «καρφιά» για Καραμανλή, Σαμαρά και Τσίπρα

Απάντηση στην αυστηρή κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς ωστόσο να τους κατονομάζει, ενώ άφησε αιχμές και για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Η χώρα μας διαθέτει κάτι που όσο κι αν ενοχλεί την αντιπολίτευση, είναι ζητούμενο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες – και αναφέρομαι στην πολιτική σταθερότητα που είναι προϋπόθεση για την πρόοδο μιας οργανωμένης πολιτείας. Είναι ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που προέκυψε από την κατηγορηματική ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι ένα αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής του ελληνικού λαού. Αυτά φαίνεται ότι τα ξεχνά πρώτα η αντιπολίτευση, τα ακούσαμε και σήμερα σε έναν απόλυτο μηδενισμό του κυβερνητικού έργου. Από το φλερτ με μία Ιθάκη μοιρασμένη σε εξώστες και σε πλατείες, μέχρι τις αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως η παράταξη χάσει τάχα την ταυτότητα της», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό στη Βουλή.

«Τα παραπάνω μπορεί να ακούγονται τραγικά ή και κωμικά, εγώ θα έλεγα όμως ότι αποδεικνύονται τελείως αντιπαραγωγικά. Ένα περιεχόμενο που δεν πείθει και δυστυχώς προσθέτει στη γενική βοή των γεγονότων και τροφοδοτεί την αμφισβήτηση των πολιτών απέναντι στην πολιτική συνολικά», πρόσθεσε.

 

