Μητσοτάκης: Αναγκαία η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα – Τα 6 νέα μέτρα για το στεγαστικό και οι αναφορές σε «Ιθάκη» και «πολιτικούς του καναπέ»

«Μετέχουμε τις τελευταίες πέντε ημέρες σε μια συζήτηση ξεχωριστή καθώς καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό τον οποίο δεν κατέθεσε απλώς ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας αλλά για πρώτη φορά ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης αναγνωρίζουν στον πρόσωπό του την πρόοδο της χώρας μας. Πρόκειται για τον καλύτερο πρόλογο σε μία συζήτηση για τον οικονομικό σχεδιασμό του 2026. Πολύ περισσότερο όταν μια τέτοια εξέλιξη συμβαίνει ακριβώς 10 χρόνια από τότε που ο τόπος μας έφτασε ένα βήμα από τον γκρεμό και την έξοδο από το ευρώ», τόνισε στη Βουλή κατά την ομιλία του για τον Προϋπολογισμό του 2026 ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αν κάποτε το σύνθημα έλεγε ‘μένουμε Ευρώπη’ και αργότερα είναι ‘γινόμαστε Ευρώπη’, τώρα η Ευρώπη λέει ‘εμείς γινόμαστε Ελλάδα’ και με τον επικεφαλής ενός πανίσχυρου θεσμού να μην μας επισκέπτεται απειλητικά όπως έκανε ο κ. Ντάισελμπλουμ αλλά να είναι ένας από εμάς», συνέχισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

«Είναι και μια δικαίωση μιας εξαετούς πολιτικής, του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος. Συμπυκνώνει την πιο αποστομωτική απάντηση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού. Έχει σημασία να μπορούμε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάποια βασικά δεδομένα τα οποία δεν θα έπρεπε να επιδέχονται αμφισβήτησης», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη πως όταν το ποτήρι έχει μέσα νερό δεν μπορεί εκείνος να βλέπει ότι έχει πορτοκαλάδα.

Παρεμβάσεις 3 δισ. ευρώ

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών αγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ, μίλησε για την ταχύτερη μείωση του χρέους μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ και είπε ότι θα πέσει το 2029 κάτω από το 120% ενώ επισήμανε και τη μείωση της ανεργίας αλλά και το γεγονός ότι ο πληθωρισμός υπολογίζεται στο 2,2% και έτσι οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις όποιες απώλειες.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι ο ρυθμός επενδύσεων θα είναι μεγαλύτερος και πως η πλήρης απορρόφηση των πόρων του ταμείου ανάκαμψης θα δώσει στην ελληνική οικονομία πρόσθετη αναπτυξιακή δυναμική.

«Όλα αυτά χωρίς κίνδυνο για την δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τον τουρισμό αυξάνεται και μερίδιο της βιομηχανίας και της καινοτόμου τεχνολογίας.

«Είχαμε εξαγωγές το 2009 και κατά τη διάρκεια της κρίσης στο 20% του ΑΕΠ, έχουν φτάσει στο 40% του ΑΕΠ», τόνισε ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές στην ενέργεια όπου το 50% του ηλεκτρισμού της χώρας παράγεται από ΑΠΕ και η χώρα είναι εξαγωγική.

«Δεν αμφισβητεί κανείς την τεράστια γεωπολιτική σημασία του κάθετου διαδρόμου», συνέχισε απευθυνόμενος σε «όσους ανησυχούσαν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σχέση με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ».

«Αδιαπραγμάτευτος εθνικός στόχος η σύγκλιση με την Ευρώπη»

Ο πρωθυπουργός μιλώντας για τη σύγκλιση με την Ευρώπη είπε πως είναι αδιαπραγμάτευτος εθνικός στόχος. Σημείωσε ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ ενισχύεται και η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη. «Όταν παραλάβαμε τις επενδύσεις στο 11% και σήμερα είναι στο 17%. Όταν οι εξαγωγές έχουν βρεθεί στο 42% του ΑΕΠ. Όταν οι μισθοί κυμαίνονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2019. Όλη η φιλοσοφία μας είναι στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως ανάχωμα στην ακρίβεια. Κανείς δεν πανηγυρίζει. Εμείς ξέρουμε τι σημαίνει να ψηφίζει κανείς προϋπολογισμούς λιτότητας και βλέπουμε τη μεγάλη δυσκολία που βρίσκονται άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη θέση», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυξάνονται οι δαπάνες σε καίριους τομείς. «Υπάρχει κάποιος να αμφισβητεί ότι αυτή η κυβέρνηση αντιμετώπισε αποτελεσματικά τη μάστιγα της φοροδιαφυγής;», πρόσθεσε.

«Η φετινή υπεραπόδοση μεταφράζεται σε παρεμβάσεις που στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα στο βαθμό που μας επιτρέπουν οι νέοι κανόνες τους οποίους αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παραβεί. Όσοι αμφιβάλλουν δεν έχουν παρά να σημειώσουν με χρονολογική σειρά, τα μέτρα που θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Ημερολόγιο με δράσεις που έχουν ξεκινήσει», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πίστωση ενός μισθώματος στους ενοικιαστές και είπε ότι το μέτρο δρα και ως παρότρυνση για την βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Είπε ότι έχει καταβληθεί η τακτική ενίσχυση σε συνταξιούχους, ότι τίθεται σε ισχύ το αναβαθμισμένο μισθολόγιο στους ενστόλους και στο τέλος του μήνα περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν αυξημένες τις συντάξεις και «ψαλιδισμένη» την προσωπική διαφορά που θα τελειώσει το 2027.

Είπε ότι από τον Ιανουάριο θα είναι ευνοημένοι οι μισθωτοί με πρώτους τους νέους. «Φορολόγηση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Αύξηση αναδρομικά από τον Οκτώβριο για 75.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Μείωση του ΦΠΑ για τα νησιά, κατάργηση φόρου συνδρομητικής τηλεόρασης. Τον Μάρτιο 1 εκατ. κάτοικοι θα απαλλαγούν από το μισό ΕΝΦΙΑ και από του χρόνου τελείως», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα μέτρα στην ίδια κατεύθυνση.

«Τον Απρίλιο αυξάνεται για 5η φορά ο βασικός μισθός», σημείωσε ενώ μίλησε για την εκ νέου μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. «Τα εκκαθαριστικά θα είναι μειωμένα για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες», πρόσθεσε.

«Ο κατώτατος μισθός το 2027 θα είναι κατ’ ελάχιστο στα 950 ευρώ», συνέχισε ενώ είπε πως ξεχωριστό κεφάλαιο είναι το στεγαστικό και αναφέρθηκε στα προγράμματα και σε μέτρα που ήδη έχουν «τρέξει».

«Δεν μπορούμε να αδρανούμε για το στεγαστικό» – Τα 6 νέα μέτρα που ανακοίνωσε

«Δεν μπορούμε να αδρανούμε. Να μιλήσω για έξι επιπλέον δράσεις με στόχο να αυξηθεί η προσφορά και να τονωθεί η ζήτηση. Το πρώτο είναι ένα γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών που θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης. 400 εκ ευρώ για την αναβάθμιση κατά προτεραιότητα παλιών ακινήτων με επιδότηση που θα φτάνει τα 36 εκ ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι υψηλά. 35.000 για κάθε ζευγάρι και θα προσαυξάνεται για κάθε παιδί», συνέχισε.

Για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές θα επιστρέφονται δύο ενοίκια αρκεί να μισθώνουν σπίτι εκεί που υπηρετούν ενώ θα αναβαθμιστούν κτίρια και θα μπουν επιπρόσθετοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι κατασκευαστικές εταιρίες θα μπορούν να χτίσουν ακίνητα αποκλειστικά για μισθώματα αλλά και πως το υπουργείο Περιβάλλοντος θα φέρει πολεοδομική πρόβλεψη για μετατροπή ακινήτων για χρήση.

«Θα συνδυαστούν και με άλλες δράσεις όπως το οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων και σημαντικές θεσμικές αλλαγές», συνέχισε.

Μητσοτάκης: Λύση στο πρόβλημα 50.000 δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο

Ο πρωθυπουργός τόνισε με έμφαση ότι το στεγαστικό είναι μια από τις κύριες προτεραιότητες του φετινού προϋπολογισμού, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δοθεί λύση στο πρόβλημα 50.000 δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το επόμενο διάστημα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη σύμφωνα με την οποία οι υποχρεώσεις τους θα μετατραπούν σε ευρώ με σταθερό χαμηλό επιτόκιο ενώ θα προβλέπεται σε κάποιες περιπτώσεις και “κούρεμα”.

«Η Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να είναι όμηρος προβλημάτων από το παρελθόν» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και είπε ότι η κυβέρνηση έδωσε μάχες, όπως αυτή για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ενώ κέρδισε “την ανίκητη γραφειοκρατία με το gov.gr”. Επισήμανε ακόμη ότι η κυβέρνηση πέτυχε την επιστροφή της νομιμότητας στα γήπεδα και έδωσε μάχες που κέρδισε “απέναντι στους χούλιγκαν».

«Μερικές φορές αρκεί μια φωτογραφία για να αποδείξει κανείς ότι οι αλλαγές που κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνουν μπορούν με βούληση να γίνουν» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και έδειξε δυο φωτογραφίες. Η πρώτη αφορούσε μια κατεστραμμένη αίθουσα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, και η δεύτερη την ίδια αίθουσα που μετατράπηκε σε βιβλιοθήκη.

«Εμείς με αυτή την Ελλάδα είμαστε, τα βιβλία έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τις βαριοπούλες» είπε ο κ. Μητσοτάκης κρατώντας τη φωτογραφία της βιβλιοθήκης.

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του αναφέρθηκε εκτενώς και στα αγροτικά προβλήματα και έκανε λόγο για ανάγκη μεταρρύθμισης στον πρωτογενή τομέα «όπου η ευθύνη βαραίνει όλο το πολιτικό σύστημα, κυρίως τα κόμματα που κυβέρνησαν».

Η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία στο νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι έλεγχοι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγούν στη δικαιοσύνη, σημείωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να πιάσει το νήμα από την αρχή να εντοπιστούν οι παράνομοι και να υπάρξει μια διαφανής διαδικασία που να αξιοποιεί δίκαια τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

«Ευθυνόμαστε κι εμείς αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι αποδεδειγμένα σάπιο. Αυτό που έχει σημασία είναι να δίνουμε λύσεις. Η λύση είναι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενσωμάτωσή του στην ΑΑΔΕ» είπε ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζοντας ότι έχει αποφασιστεί και δεν συζητιέται η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ο πρωθυπουργός είπε ότι έγινε τιτάνια προσπάθεια από όλους για να γίνουν τελικά οι πληρωμές στο τέλος της χρονιάς και είπε ότι θα δοθούν 3,8 δισ. ευρώ για το 2025 έναντι 3,2 δισ. που δόθηκαν για το 2024. Παράλληλα σημείωσε ότι γίνονται συνεννοήσεις με τη ΔΕΗ για να δοθούν καλύτερες τιμές στο ρεύμα των αγροτών, και με ΑΑΔΕ για καλύτερες τιμές στα καύσιμα. Είπε ακόμη ότι ο νέος τρόπος καταβολής πληρωμών οδήγησε σε εξοικονόμηση 160 εκατ. ευρώ που δεν δόθηκαν σε αυτούς που δεν τα δικαιούνται, αλλά δόθηκαν 80 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους και 80 εκατ. σε σιτοπαραγωγούς που δοκιμάζονται από χαμηλές τιμές.

Είπε ακόμη ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ξεβόλεψε αρκετούς που έμαθαν να εκμεταλλεύονται τις δυσλειτουργίες του παρελθόντος, και είπε ότι αν δυο κόμματα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης αυτά είναι η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι καταγγέλλει τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αρνείται να συμμετέχει στην διαδικασία διαφάνειάς του, και πρόσθεσε ότι η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία την Πέμπτη που θα έρθει το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. “Δεν θα απολογηθώ ποτέ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου. Τα παράσιτα βρίσκουν ευκαιρία να προσκολληθούν σε μηχανισμούς εξουσίας” είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι πρέπει να “ξαναδούμε με τους αγρότες τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα”. Απηύθυνε πρόσκληση στην αντιπολίτευση προκειμένου να γίνει για 4 μήνες με διακομματικό προεδρείο μια ευρεία συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενή τομέα για τις απαραίτητες αλλαγές που θα δεσμεύσουν τις επόμενες κυβερνήσεις, και θα οδηγήσουν σε λύσεις.

«Η ΝΔ έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030»

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμη ότι η ΝΔ έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 με ανάπτυξη στην οικονομία και πρόσθεσε:

«Το σήμερα μιας γενιάς δεν μπορεί να πριονίζει το αύριο της επόμενης. Δεν θα επιτρέψω να ξαναζήσει η τόπος περιπέτειες σαν αυτές προ δεκαετίας». Τέλος ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κατατμήσεις του δρόμου Πατρών – Πύργου επί “έντιμου ΣΥΡΙΖΑ” για να δοθούν σε συγκεκριμένο επιχειρηματία-όπως είπε, σημείωσε τις επενδύσεις στην εθνική άμυνα που είναι όπως είπε ισχυρότερη από ποτέ, και ανέφερε ότι “δυο μέρες πριν υψωθεί η ελληνική σημαία στη φρεγάτα Bellhara ο Σύριζα καταψηφίζει τις αμυντικές δαπάνες”. Ο πρωθυπουργός κλείνοντας την ομιλία του είπε ότι η χώρα μας σήμερα διαθέτει πολιτική σταθερότητα που προέκυψε από την κατηγορηματική ετυμηγορία του ελληνικού λαού και αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση κάνοντας λόγο για «φλερτ με μια Ιθάκη σε εξώστες» μέχρι «τις αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως η παράταξη χάσει τάχα την ταυτότητα της». Όλα αυτά είπε αποδεικνύονται τελείως αντιπαραγωγικά σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει καλά σχεδιασμένο τρόπο δράσης.

Μητσοτάκης σε Κωνσταντοπούλου: «Πάμε μαζί βόλτα με το Μετρό της Θεσσαλονίκης»

Στο Μετρό της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε προς το τέλος της ομιλίας του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου να πάνε μαζί μία βόλτα για να δει την επέκταση του έργου προς την Καλαμαριά.

«Θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε μία ευρεία πολιτική, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ορατά, όπου κι αν κοιτάξει κανείς γύρω μας. Από το μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο σε τρεις μήνες από τώρα (σ.σ. θα φτάσει στην Καλαμαριά)… Ελάτε κυρία Κωνσταντοπούλου να πάμε μαζί βόλτα να δείτε πώς θα φτάσει στην Καλαμαριά για να μην γκρινιάζετε συνέχεια. Αγαπάτε και τη Θεσσαλονίκη…» είπε ο κ. Μητσοτάκης, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απαντά με ερώτηση: «Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έρθετε;».

Την ίδια φράση φώναζε και την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να συστήσουν μία διακομματική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο για τον πρωτογενή τομέα. «Στην εξεταστική θα έρθετε;» επαναλάμβανε από τα έδρανα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να της κάνει παρατήρηση καλώντας την να ηρεμήσει.