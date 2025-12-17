Αγρότες: Ορισμένοι ζητούν πιο σκληρή μορφή κινητοποιήσεων – Κρίσιμη η αυριανή σύσκεψη στις Σέρρες

Στο Λευκώνα Σερρών θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη (18/12), στις 14:00 το μεσημέρι, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, όπου οι εκπρόσωποι αγροτών από όλη τη χώρα, θα χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις, για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί από τους παραγωγούς ζητούν πιο σκληρή μορφή των κινητοποιήσεων, ενώ εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων θέλουν να προσέλθουν στο διάλογο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση όσων ανακοινώθηκαν.

«Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που αυτές οι εξαγγελίες δεν κάλυψαν. Ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την αναπλήρωση του χαμηλού εισοδήματος, βεβαίως με την κτηνοτροφία την ευλογιά και για την ανασύσταση των κοπαδιών», δήλωσε ο πρόεδρος Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Αναφέρθηκε σε δύο από τα αιτήματα, που το πρώτο είναι η μείωση του κόστους παραγωγής. Το δεύτερο είναι με τον ΕΛΓΑ. Γι’ αυτά τα δύο αιτήματα μίλησε. Τα υπόλοιπα;», ανέφερε ο Γραμματέας Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Πάτρας, Χαράλαμπος Δουκίσας.

«Έχουμε κι εμείς κόκκινες γραμμές. Αλλά νομίζω ότι είναι μία βάση για να κάνουμε έναν διάλογο και να τα θέσουμε όλα πάνω στο τραπέζι», σημείωσε μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews, NEWSROOM, ο αντιπρόεδρος Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

Η κυβέρνηση έκανε τα απαραίτητα βήματα εντός δημοσιονομικών αντοχών αλλά κι εντός κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, επαναλαμβάνοντας την πρόσκληση σε διάλογο προς τους αγροτοκτηνοτρόφους. «Η κυβέρνηση έχει σταθεί στο πλευρό των αγροτών… Αυτή τη στιγμή πρέπει οι ίδιοι οι αγρότες, οι εκπρόσωποί τους να αποφασίσουν να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Και βεβαίως νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσουν να μη συνεχίζουν να ταλαιπωρούν όλη την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤΝews Radio 105,8.