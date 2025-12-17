Οι αθλητικές μεταδόσεις 17/12/2025

Τα παιχνίδια Καβάλα – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Ηρακλής και ΠΑΟΚ – Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/12/2025):

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καβάλα – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Βίκος Ιωαννίνων Elite League μπάσκετ

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Προμηθέας – Ρίτας Βίλνιους FIBA Basketball Champions League

19:30 Novasports 5HD Πανιώνιος – Ουλμ Eurocup

20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντολού Εφές Euroleague

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Σάσαρι FIBA Europe Cup

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – ΜαρκόΚύπελλοΕλλάδας

20:30 Novasports 4HD Χάμπουργκ Τάουερς – Άρης Eurocup

20:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μάλαγα – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League

21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Μονακό Euroleague

21:30 Novasports 3HD Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ Scottish Premiership

