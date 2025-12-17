Pornhub: «Χτυπήθηκε» από χάκερς -Υπέκλεψαν ευαίσθητα δεδομένα από premium χρήστες

Μία από τις πιο γνωστές ομάδες χάκερ, οι ShinyHunters, υποστηρίζει ότι έβαλε στο χέρι δεδομένα που ανήκουν σε premium χρήστες του Pornhub, του δημοφιλούς ιστότοπου με περιεχόμενο για ενήλικες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραβίαση φαίνεται να συνδέεται με την πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων Mixpanel, η οποία φέρεται να αποτέλεσε την “πίσω πόρτα” από όπου οι χάκερ απέσπασαν πληροφορίες για τις αναζητήσεις και τις συνήθειες παρακολούθησης των χρηστών. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσα δεδομένα ακριβώς έχουν διαρρεύσει, όμως οι ShinyHunters έχουν ήδη ανεβάσει ένα μικρό δείγμα, το οποίο το Reuters επαλήθευσε εν μέρει.

Δύο πρώην χρήστες του Pornhub, ένας από τον Καναδά και ένας από τις ΗΠΑ, επιβεβαίωσαν πως τα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν τους ανήκουν, παρότι προέρχονται από παλιότερες εγγραφές.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το πόσο ευαίσθητα είναι τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο, ειδικά όταν αυτά περνούν μέσα από τρίτες υπηρεσίες και εξωτερικές πλατφόρμες ανάλυσης. Υπενθυμίζει ταυτόχρονα πόσο σημαντική είναι η προστασία της ιδιωτικής ζωής, ιδιαίτερα σε ιστοσελίδες που σχετίζονται με περιεχόμενο ενηλίκων.