Ιταλία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος στο Τορίνο – Τρεις τραυματίες

Αναστάτωση προκάλεσε στο κέντρο του Τορίνο ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν λεωφορείο της γραμμής 8 βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε σε βιτρίνα καταστήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι.

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση των οδών via Cernaia και piazza Solferino, σε ώρα αιχμής. Ο οδηγός του λεωφορείου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, συγκρούστηκε αρχικά με ένα ΙΧ αυτοκίνητο και στη συνέχεια κατέληξε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στη βιτρίνα ενός καταστήματος, σκορπίζοντας πανικό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, που παρέλαβαν τους τρεις ελαφρά τραυματισμένους και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διακόπηκε για αρκετή ώρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των οχημάτων και να καθαριστεί ο δρόμος από τα συντρίμμια.