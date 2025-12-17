Ορφέας Αυγουστίδης: Η επική ατάκα του γιου του για τα «Φαντάσματα» – «Του λέω “δεν ντρέπεσαι να το λες στον πατέρα σου αυτό;”»

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» βρέθηκε ο Ορφέας Αυγουστίδης, ο οποίος μίλησε για τη φετινή του παρουσία στη σειρά «Τα Φαντάσματα», για τα 21 χρόνια πορείας του στην υποκριτική, για τα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο, αλλά και για την πατρότητα και τη σχέση του με τον γιο του. Στον πρόλογο της εμφάνισής του, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στην τηλεοπτική του δουλειά όσο και στη διαδρομή που τον έφερε μέχρι εδώ, συνδέοντας το παρόν με τις απαρχές της καριέρας του.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης στάθηκε αρχικά στα «Τα Φαντάσματα», αποκαλύπτοντας την αντίδραση του γιου του όταν τον είδε να παίζει στη σειρά. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ο γιος μου πηγαίνει προνήπιο, έβλεπε Τα” Φαντάσματα” και μου έλεγε “γιατί κάνεις μπούρδες;”. Του λέω δεν ντρέπεσαι να λες για τον πατέρα σου ότι κάνει μπούρδες; Και μου λέει “όχι, δεν ντρέπομαι, εσύ δεν ντρέπεσαι;”».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω και μίλησε για τα 21 χρόνια πορείας του στην υποκριτική, θυμούμενος την πρώτη του εμφάνιση στις «Σειρήνες στο Αιγαίο» και τη μαθητική ταινία «Οκνηρία». Περιέγραψε πώς ξεκίνησαν όλα, όταν εργαζόταν σε μπαρ-εστιατόριο στου Ψυρρή και τον εντόπισε ο Νίκος Περράκης: «Δούλευα σε ένα μπαρ ρέστοραν στου Ψυρρή και με είδε εκεί ο Νίκος Περράκης και μου πρότεινε να περάσω από την οντιισόν γιαι τις “Σειρήνες στο Αιγαίο”. Μου λέει ξέρεις Κρητικά;” Λέω “όχι”. Μου λέει “δεν μπορεί να σου μάθει η μαμά σου λίγα;”».

Ο Ορφέας Αυγουστίδης θυμήθηκε ακόμη τα πρώτα του όνειρα για τον κινηματογράφο, την περίοδο που εργαζόταν στο μπαρ του «Σινέ Ψυρρή», και τις φιλοδοξίες που είχε τότε για τη μεγάλη οθόνη. Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση του με τους γονείς του, τον Ντίνο Αυγουστίδη και τη Μαρία Τζομπανάκη, ξεκαθαρίζοντας πως ποτέ δεν πήρε ρόλο εξαιτίας τους και πως δεν βίωσε bullying. Όπως σημείωσε: «Ευτυχώς, το αποτέλεσμα δικαίωσε όλη τη διαδικασία. Δεν βίωσα bullying για τους γονείς μου, γιατί ποτέ δεν πήρα κάποιον ρόλο εξαιτίας τους. Ήταν μεγάλο δώρο που βρέθηκα σε εκείνη την ταινία. Παρακολουθούσα πώς δούλευαν όλοι, ένιωθα ελεύθερος και είχα άγνοια κινδύνου. Τότε ήθελα να γίνω σκηνοθέτης».

Αναφερόμενος στην επιτυχία της σειράς «Τα Φαντάσματα», ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αποτέλεσε ρίσκο, εξηγώντας πώς προσέγγισε αυτή την επιλογή: «Ήταν ένα ρίσκο, αλλά είχαμε δει τα σενάρια, ήταν απολαυστικά και νιώθαμε ότι άξιζε τον κόπο να ρισκάρουμε. Μέσα στη δουλειά μου θέλω να πηγαίνω κόντρα στο ασφαλές. Δεν έχω υπογράψει ακόμη το συμβόλαιο για τη δεύτερη χρονιά, όμως το θέμα είναι ότι άρεσε. Με την Έλλη τα πήγαμε άψογα. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα είχε συμβεί αν δεν πήγαιναν καλά τα νούμερα· στηριχθήκαμε ο ένας στον άλλον».

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στην πατρότητα, περιγράφοντας πώς άλλαξε την οπτική του στη ζωή. Μιλώντας για το τι σημαίνει να είσαι γονιός σήμερα, ανέφερε: «Όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, που δεν είναι ένα και ένα ίσον δύο, και υπάρχει φασαρία και άγχος, τι εξίσωση να λύσεις; Το ένστικτο που εμπιστεύονταν οι δικοί μας – άσε το κομμάτι της βίας… Αυτό, γενναία θα σου πω ότι θα μπορούσε να ισχύσει για μια ολόκληρη γενιά. Το ένστικτο δεν είναι κακό να το ακούμε».

Κλείνοντας, ο Ορφέας Αυγουστίδης μίλησε για τη σχέση του με την επιτυχία και την αποτυχία, τονίζοντας τη σημασία της αντοχής και της εμπιστοσύνης στη δουλειά του. Όπως είπε: «Μου έχει τύχει να παίξω σε παραστάσεις με λίγο κοινό, και όχι μόνο μία φορά. Δεν απογοητεύτηκα, γιατί περνούσαμε φανταστικά. Η χειρότερη μέρα ήταν σε θέατρο 700 θέσεων, με μόλις 40 θεατές. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει η διαδικασία: η σύνδεση και η εμπιστοσύνη που πρέπει να σου δείχνουν αλλά και να δείχνεις στους ανθρώπους, για να γίνει σωστά αυτή η δουλειά».