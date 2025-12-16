Ρομπ Ράινερ: Για ανθρωποκτονίες από πρόθεση κατηγορείται ο γιος του σκηνοθέτη

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η είδηση της διπλής δολοφονίας του γνωστού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, με βασικό ύποπτο τον ίδιο τους τον γιο, Νικ Ράινερ. Οι Αρχές του Λος Άντζελες απήγγειλαν επίσημα κατηγορίες σε βάρος του για ανθρωποκτονία από πρόθεση με χρήση μαχαιριού, λίγες ώρες αφότου τα δύο θύματα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι τους.

Το αποτρόπαιο έγκλημα αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Κυριακής, τα ξημερώματα της Δευτέρας για την Ελλάδα, όταν οι Αρχές βρήκαν τον σκηνοθέτη και τη σύζυγό του νεκρούς μέσα στην κατοικία τους, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν τέτοια, που άμεσα κινητοποιήθηκε η υπηρεσία ανθρωποκτονιών, ξεκινώντας εντατική έρευνα.

Ο Νικ Ράινερ, ο οποίος φέρεται να είχε ιστορικό με χρήση ουσιών, τέθηκε αμέσως στο επίκεντρο των ερευνών. Η σύλληψή του έγινε λίγες ώρες αργότερα, καθώς υπήρχαν ενδείξεις για εμπλοκή του. Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες έκανε γνωστό ότι ο Νικ Ράινερ αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, ενώ του αποδίδεται και επιπλέον κατηγορία για χρήση επικίνδυνου και θανατηφόρου όπλου, συγκεκριμένα μαχαιριού.

Όπως διευκρίνισε ο ίδιος ο εισαγγελέας, η υπόθεση αφορά πολλαπλούς φόνους, γεγονός που καθιστά την ποινική δίωξη ακόμα βαρύτερη. Η ανώτατη ποινή που προβλέπεται είναι ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής, ωστόσο ακόμα δεν έχει ληφθεί απόφαση για το αν θα ζητηθεί η θανατική ποινή. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής, το κίνητρο του διπλού εγκλήματος παραμένει άγνωστο, αν και υπάρχουν αναφορές για καβγά μεταξύ πατέρα και γιου λίγες ώρες πριν τη δολοφονία, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανή αιτία μέσα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

