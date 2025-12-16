Νικ Ράινερ: Γεμάτο αίματα το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου κατέφυγε αφού σκότωσε τους γονείς του – Τι βρήκε η αστυνομία

Το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου κατέφυγε ο Νικ Ράινερ μετά τη δολοφονία των γονιών του Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, βρέθηκε καλυμμένο με αίμα, σύμφωνα με νέα αναφορά που έγινε γνωστή την Τρίτη.

Ο 32χρονος γιος του ζευγαριού, που έχει συλληφθεί για την δολοφονία των γονιών του, έκανε check-in στο ξενοδοχείο The Pierside Santa Monica με πιστωτική κάρτα, γύρω στις 4 π.μ. την Κυριακή — λίγες ώρες μετά από μια έντονη θορυβώδη διαμάχη με τον πατέρα του, τον θρυλικό σκηνοθέτη του Χόλιγουντ, στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Conan O’Brien, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο σάιτ TMZ.

Ο προβληματικός, τοξικομανής υιός Ράινερ φαινόταν «εκνευρισμένος» όταν έκανε check-in, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο μέσο ενημέρωσης — αλλά δεν υπήρχαν ορατά σημάδια ότι είχε εμπλακεί σε βίαιη σύγκρουση, γράφει η New York Post.

Το ντους του ξενοδοχείου ήταν «γεμάτο αίμα» και υπήρχαν κηλίδες αίματος στο κρεβάτι, ανέφεραν πηγές στο μέσο ενημέρωσης. Τα παράθυρα είχαν επίσης καλυφθεί με σεντόνια.

Οι ντετέκτιβ της αστυνομίας του Λος Άντζελες διερεύνησαν το δωμάτιο τη Δευτέρα και ανέκριναν τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου, σύμφωνα με το TMZ.

Ο Νικ συνελήφθη αργότερα και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία των γονιών του, όπως δείχνουν οι δραματικές εικόνες της σύλληψής του. Κρατήθηκε χωρίς εγγύηση και σύμφωνα με πληροφορίες έχει τεθεί υπό παρακολούθηση, επειδή έχουν εκφραστεί φόβοι ότι μπορεί να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο 78χρονος πατέρας του — σκηνοθέτης κλασικών ταινιών όπως «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και «Μερικοί καλοί άντρες» — βρέθηκε μαχαιρωμένος μέχρι θανάτου μαζί με τη σύζυγό του Μισέλ, 68 ετών, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ, γύρω στις 3:30 μ.μ. την Κυριακή.

Τους βρήκε η κόρη τους Ρόμι Ράινερ, 28 ετών, η οποία είπε στους ερευνητές ότι «θα πρέπει να θεωρηθεί ύποπτος» επειδή είναι «επικίνδυνος».