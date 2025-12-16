Εκπληκτική ανακάλυψη: Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων βρέθηκαν κοντά σε εγκαταστάσεις των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Σύνοψη από το

  • Χιλιάδες ίχνη δεινοσαύρων εντόπισαν Ιταλοί παλαιοντολόγοι σε έναν σχεδόν κάθετο βράχο, σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων στο Εθνικό Πάρκο Στέλβιο. Πρόκειται για μια από τις πλουσιότερες ανακαλύψεις της Τριαδικής περιόδου.
  • Τα ίχνη, ορισμένα εκ των οποίων έχουν πλάτος 40 εκατοστά, εκτείνονται σε μήκος περίπου πέντε χιλιομέτρων. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι προήλθαν από κοπάδια χορτοφάγων δεινοσαύρων που έβοσκαν εκεί πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια, όταν η περιοχή ήταν μια ζεστή λιμνοθάλασσα.
  • Τα χνάρια αποτυπώθηκαν όταν τα ιζήματα ήταν ακόμη μαλακά, στις παλιρροϊκές πεδιάδες που περιέβαλαν τη θάλασσα της Τηθύος. Καθώς η αφρικανική πλάκα κινήθηκε, τα ιζηματογενή πετρώματα υψώθηκαν, σχηματίζοντας τις Άλπεις και μετακινώντας τα απολιθωμένα χνάρια σε κάθετη θέση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

Ιταλία: Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων βρέθηκαν σε έναν κάθετο βράχο στις Άλπεις
Οι αρχικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν πριν χιονίσει στην περιοχή (Elio Della Ferrera, Arch. PaleoStelvio)

Χιλιάδες ίχνη δεινοσαύρων εντόπισαν Ιταλοί παλαιοντολόγοι, σε έναν σχεδόν κάθετο βράχο, σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, στο Εθνικό Πάρκο Στέλβιο, μια από τις πλουσιότερες ανακαλύψεις της Τριαδικής περιόδου.

Τα ίχνη, ορισμένα εκ των οποίων έχουν πλάτος 40 εκατοστά και φέρουν εμφανή αποτυπώματα νυχιών, εκτείνονται σε μήκος περίπου πέντε χιλιομέτρων, στην παγωμένη Βάλε ντι Φράελε κοντά στο Μπόρμιο της Λομβαρδίας, έναν από τους χώρους όπου θα φιλοξενηθούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026.

«Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους και παλαιότερους χώρους με χνάρια στην Ιταλία και ένας από τους εντυπωσιακότερους που έχω δει εδώ και 35 χρόνια», είπε ο Κριστιάνο Νταλ Σάσο, παλαιοντολόγος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Μιλάνου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στην έδρα της Περιφέρειας της Λομβαρδίας.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι τα χνάρια προήλθαν από κοπάδια μακρύλαιμων χορτοφάγων δεινοσαύρων, όπως είναι οι πλατεόσαυροι, που έβοσκαν εκεί πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια, όταν η περιοχή ήταν μια ζεστή λιμνοθάλασσα, ιδανική για να περιφέρονται στις παραλίες και να αφήνουν τα ίχνη τους στη λάσπη, κοντά στο νερό.

Ο φωτογράφος Elio Della Ferrera τράβηξε την πρώτη φωτογραφία του ορεινού τείχους που δείχνει τα ίχνη των ποδιών.
Ο φωτογράφος Elio Della Ferrera τράβηξε την πρώτη φωτογραφία του ορεινού τείχους που δείχνει τα ίχνη των ποδιών των δεινοσαύρων.

«Τα χνάρια αποτυπώθηκαν όταν τα ιζήματα ήταν ακόμη μαλακά, στις πλατιές, παλιρροϊκές πεδιάδες που περιέβαλαν τη θάλασσα της Τηθύος», είπε ο Φάμπιο Μάσιμο Πέτι, ιχνολόγος στο μουσείο MUSE του Τρέντο. «Οι λάσπες, που τώρα έχουν μετατραπεί σε βράχο, επέτρεψαν τη διατήρηση αξιοσημείωτων ανατομικών λεπτομερειών του ποδιού, όπως είναι τα δάχτυλα ή ακόμη και τα νύχια», πρόσθεσε.

Καθώς η αφρικανική πλάκα σταδιακά κινήθηκε βορειότερα, κλείνοντας και ξηραίνοντας τη θάλασσα της Τηθύος, τα ιζηματογενή πετρώματα υψώθηκαν, σχηματίζοντας τις Άλπεις. Τα απολιθωμένα χνάρια των δεινοσαύρων μετακινήθηκαν από οριζόντια σε κάθετη θέση, σε μια βουνοπλαγιά, όπου τα εντόπισε τον Σεπτέμβριο ένας φωτογράφος άγριων ζώων, που αναζητούσε εκεί ελάφια και γυπαετούς.

«Οι φυσικές επιστήμες δίνουν στους Αγώνες του Μιλάνου-Κορίνα ένα απρόσμενο και πολύτιμο δώρο από περασμένες εποχές», είπε ο Τζοβάνι Μαλαγκό, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών.

Καλλιτεχνική απεικόνιση ενός κοπαδιού προσαυρόποδων που περπατούν σε μια λασπωμένη πεδιάδα κατά την άμπωτη. Μικρότερα ίχνη υποδηλώνουν ότι το κοπάδι περιλάμβανε επίσης νεαρά δείγματα / Fabio Manucci, Arch. PaleoStelvio

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η σκανδιναβική μέθοδος στον ύπνο που μπορεί να σώσει έναν γάμο

ECDC: Ο εμβολιασμός κατά γρίπης και COVID-19 μειώνει σημαντικά τις νοσηλείες

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αλλάξτε πάροχο μέσω του gov.gr – Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μέχρι πότε μπορούν να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία για το 2026 – Διευκρινίσεις από τον ΕΦΚΑ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:01 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Μυστήριο με γιγαντιαίες σήραγγες που δεν έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους ή γεωλογικές διαδικασίες – Τα σημάδια από νύχια και τα απολιθώματα

Βαθιά κάτω από τους λόφους της νότιας Βραζιλίας και της βόρειας Αργεντινής, επιστήμονες ανακάλ...
08:06 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε περίτεχνη μαρμάρινη μπανιέρα που επαναχρησιμοποιήθηκε ως κρήνη

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην αρχαία Ελληνική πόλη της Εφέσου, η οποία περιλαμβάνεται στον κ...
23:00 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Επιστήμονες ίσως έλυσαν το μυστήριο γύρω από τα Χόμπιτ – Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς εξαφανίστηκαν

Η μείωση των βροχοπτώσεων μπορεί να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξαφάνιση του Homo floresiensis...
20:11 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Επιστήμονες αποκαλύπτουν πότε μπορεί να εξαφανιστούν οι παγετώνες της Γης – Υπό απειλή πασίγνωστες οροσειρές του πλανήτη

Ο αριθμός των παγετώνων που εξαφανίζονται παγκοσμίως κάθε χρόνο προβλέπεται να αυξηθεί απότομα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα