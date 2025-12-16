Σοφία Βόσσου: «Μου λες ΦΠΑ και μπορεί να νομίζω ότι πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση»

  • Η Σοφία Βόσσου δήλωσε στην κάμερα του Breakfast@star ότι «Ετοιμάζουμε μια μεγάλη περιοδεία με Μπίγαλη, Πωλίνα, Μαντώ κι εμένα».
  • Επιχειρηματικά ασχολείται με μια σειρά εσωρούχων, ενώ με χιούμορ ανέφερε: «μου λες ΦΠΑ και μπορεί να νομίζω ότι πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση».
  • Η τραγουδίστρια συγκινήθηκε με την επανεκτέλεση του τραγουδιού της «Δεν μετανιώνω» με τη φωνή του Βασίλη Καρρά, τον οποίο χαρακτήρισε «καλλιτέχνη που άγγιξε την ψυχή όλου του κόσμου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star» έκανε η Σοφία Βόσσου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επανεκτέλεση του τραγουδιού της και το νέο της επιχειρηματικό βήμα.

«Ετοιμάζουμε μια μεγάλη περιοδεία με Μπίγαλη, Πωλίνα, Μαντώ κι εμένα», είπε αρχικά η Σοφία Βόσσου.

«Επιχειρηματικά ασχολούμαι με μια σειρά εσωρούχων. Εγώ με τα επιχειρηματικά δεν το έχω, μου λες ΦΠΑ και μπορεί να νομίζω ότι πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση», ανέφερε στη συνέχεια η τραγουδίστρια.

Σχετικά με τον Βασίλη Καρρά, είπε: «Συγκινήθηκα με την επανεκτέλεση του τραγουδιού “Δεν μετανιώνω” με τη φωνή του Βασίλη Καρρά. Ο Βασίλης είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στην καρδιά μου. Ο Βασίλης δεν ήταν διασκεδαστής, ήταν ο καλλιτέχνης που άγγιξε την ψυχή όλου του κόσμου».

16:30 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

15:12 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

13:36 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

13:25 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

