Σοφία Βόσσου: «Μου λες ΦΠΑ και μπορεί να νομίζω ότι πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star» έκανε η Σοφία Βόσσου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επανεκτέλεση του τραγουδιού της και το νέο της επιχειρηματικό βήμα.

«Ετοιμάζουμε μια μεγάλη περιοδεία με Μπίγαλη, Πωλίνα, Μαντώ κι εμένα», είπε αρχικά η Σοφία Βόσσου.

«Επιχειρηματικά ασχολούμαι με μια σειρά εσωρούχων. Εγώ με τα επιχειρηματικά δεν το έχω, μου λες ΦΠΑ και μπορεί να νομίζω ότι πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση», ανέφερε στη συνέχεια η τραγουδίστρια.

Σχετικά με τον Βασίλη Καρρά, είπε: «Συγκινήθηκα με την επανεκτέλεση του τραγουδιού “Δεν μετανιώνω” με τη φωνή του Βασίλη Καρρά. Ο Βασίλης είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στην καρδιά μου. Ο Βασίλης δεν ήταν διασκεδαστής, ήταν ο καλλιτέχνης που άγγιξε την ψυχή όλου του κόσμου».