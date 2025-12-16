Διευθύντρια του Λευκού Οίκου: «Ο Τραμπ είναι εκδικητικός κι έχει προσωπικότητα αλκοολικού – Νομίζει ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει»

Η Διευθύντρια του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, εξέφρασε μια σειρά από ασυνήθιστα ειλικρινείς και κατά περιόδους δυσμενείς εκτιμήσεις για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για το πρόγραμμα της δεύτερης θητείας του και για μερικούς από τους στενότερους συμμάχους του, σε μια σειρά από εκτενείς συνεντεύξεις με το περιοδικό Vanity Fair που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Πιο εντυπωσιακή όλων ήταν η σύνδεση του Τραμπ με τον αλκοολικό της πατέρα.

Σε περισσότερες από 10 συνεντεύξεις, η Γουάιλς μίλησε ειλικρινά για τη συνεργασία της με τον Τραμπ λέγοντας ότι ο πρόεδρος «έχει την προσωπικότητα ενός αλκοολικού», παρά το γεγονός ότι είναι γνωστός για την αποχή του από το αλκοόλ. Αναγνώρισε επίσης την επιθυμία του προέδρου για εκδίκηση, παραδεχόμενη ότι πολλές από τις ενέργειές του κατά τη δεύτερη θητεία του καθοδηγούνταν από την επιθυμία για αντίποινα.

Τι θέλει ο Τραμπ στην Βενεζουέλα

Η Γουάιλς υπαινίχθηκε ότι ο Τραμπ επιδίωκε την αλλαγή του καθεστώτος στη Βενεζουέλα μέσω της εκστρατείας βομβαρδισμών με πλοία, αντιφάσκοντας με τις επίσημες δικαιολογίες για τις επιθέσεις. Και περιέγραψε αρκετούς αμφιλεγόμενους τομείς στους οποίους ο πρόεδρος αγνόησε τις συμβουλές της, συμπεριλαμβανομένων των απελάσεων και των χάριτων.

Τα σχόλια, που έγιναν σε συνομιλίες κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους με τον συγγραφέα Chris Whipple, είναι εντυπωσιακά τόσο για την ειλικρίνεια όσο και για το θέμα τους. Η Γουάιλς – η οποία ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι τα λόγια της παρερμηνεύτηκαν – είναι γνωστή στο Λευκό Οίκο ως προσεκτική λειτουργός με λίγους εσωτερικούς επικριτές, σε αντίθεση με τους άνδρες που κατείχαν τη θέση κατά την πρώτη θητεία του προέδρου Τραμπ. Διατήρησε επίσης την εμπιστοσύνη του Τραμπ εν μέρει χάρη στην εύρυθμη λειτουργία της Δυτικής Πτέρυγας που δεν προσπαθεί να περιορίσει τις παρορμήσεις του προέδρου.

Η 68χρονη Γουάιλς, σε συνέντευξή της στο Vanity Fair κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, συνέκρινε τον Τραμπ με τον δικό της αλκοολικό πατέρα και με τον θρυλικό αθλητικό σχολιαστή Pat Summerall, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος έχει «προσωπικότητα αλκοολικού». Και το εξήγησε: Ο πρόεδρος «λειτουργεί με την άποψη ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει. Τίποτα, μηδέν, τίποτα», πρόσθεσε η Wiles.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δεν πίνει και έχει μιλήσει για τον θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του, Φρεντ, από εθισμό και αλκοολισμό.

Η πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο

Ο Τραμπ αναφέρεται συχνά στην κορυφαία σύμβουλό του ως την «πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο», με την ικανότητα να επηρεάζει τις παγκόσμιες υποθέσεις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Αν και είναι σχεδόν πάντα παρούσα στις συναντήσεις και τις δημόσιες εμφανίσεις του, οι δημόσιες δηλώσεις της κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ περιορίστηκαν σε λίγες φιλικές συνεντεύξεις.

Μακροχρόνια πολιτικός που συνεργάζεται με τον Τραμπ εδώ και μια δεκαετία, από την εκστρατεία του 2015, η Wiles είναι μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της κυβέρνησης – και η πρώτη γυναίκα Διευθύντρια του Λευκού Οίκου στην ιστορία.

Πάντως, λίγο μετά τη δημοσίευση του άρθρου, την Τρίτη, η Wiles αντέδρασε, χαρακτηρίζοντάς το ως επιθετικό.