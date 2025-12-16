Κουτσούμπας στη Βουλή: Το 2026 θα είναι η χρονιά που ο λαός θα σας στριμώξει ακόμη περισσότερο, μέχρι να γίνετε οριστικά παρελθόν

Τον δίκαιο αγώνα που δίνουν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι στα μπλόκα χαιρέτησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην αρχή της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής στα πλαίσια της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

Ειδικότερα, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει εδώ και τώρα συγκεκριμένες λύσεις που θα εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους, ενώ ειδική αναφορά έκανε και στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε όλη τη χώρα, καταρρίπτοντας το αφήγημα «περί κοινωνικά δίκαιου προϋπολογισμού».

Σχετικά με την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι ουσιαστικά επιβραβεύεται η συνέπεια στην εφαρμογή των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της ΕΕ.

Στη συνέχεια, ανέδειξε τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στην ΕΕ, επισημαίνοντας πως αυτό που καθορίζει τα πάντα στη σάπια ΕΕ των μονοπωλίων είναι η πολεμική της προετοιμασία σε συνθήκες που χάνει έδαφος στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και προσπαθεί να το ανακτήσει.

Ειδική αναφορά έκανε και στη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό, μεταφορικό και στρατιωτικό κόμβο, διευκρινίζοντας πως ο λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα από κάτι τέτοιο, σε αντίθεση με τους εφοπλιστές που θα αναλάβουν τη μεταφορά του πανάκριβου αμερικανικού LNG και τους ενεργειακούς κολοσσούς. Πρόσθεσε, δε, ότι οι συμφωνίες που κλείνει η κυβέρνηση ελλοχεύει και κινδύνους σε ό,τι αφορά τον λαό και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Εξήγησε πως τη στιγμή που έχουν δοκιμαστεί όλες οι δημοσιονομικές και οικονομικές συνταγές και παραλλαγές, η ενδεχόμενη καπιταλιστική κρίση δεν αχνοφαίνεται απλώς, αλλά έχει κάνει ήδη την παρουσία της σε καπιταλιστικές χώρες, συμπληρώνοντας πως το πρόβλημα της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων που δεν βρίσκουν ικανοποιητική επενδυτική διέξοδο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και η αιτία του.

Αναφορικά με την πολεμική προετοιμασία ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι διατίθενται τεράστια ποσά για τη στήριξη της πολεμικής βιομηχανίας, διευκρινίζοντας ότι η πολεμική προετοιμασία αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας και πως όλα προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της. Στηλίτευσε ακόμη, σύμφωνα με το 902.gr, και το γεγονός ότι δίνονται χρήματα στην Υγεία με στόχο την εμπορευματοποίησή της, όπως και ότι παραμένουν οι περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες.

Σε σχέση με την περιβόητη φορολογική μεταρρύθμιση που διαφημίζει η κυβέρνηση ότι κάνει, ο Δ. Κουτσούμπας απέδειξε με συγκεκριμένα επιχειρήματα πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά τα παίρνει από τον λαό και τις ανάγκες του και τα δίνει στο μεγάλο κεφάλαιο». Συμπλήρωσε ότι έχει καταντήσει ανέκδοτο ότι οι στρατιωτικές δαπάνες είναι δήθεν για την «άμυνα της χώρας», υπενθυμίζοντας ότι οι φρεγάτες Μπελαρά δεδηλωμένα δεν προορίζονται για το Αιγαίο, ενώ αναφερόμενος σε όλα τα κόμματα, υπογράμμισε πως όλα τα κόμματα δεσμεύονται στους στόχους της καπιταλιστικής κερδοφορίας και απλά αντιπαρατίθενται για το ποιος είναι ικανός να την υπηρετήσει και για αυτό είναι και κούφια η αντιπαράθεσή τους για τα περιβόητα παραγωγικά μοντέλα παραγωγικό μοντέλο, καθώς όλα πάνω κάτω το ίδιο έχουν υπηρετήσει ως κυβερνήσεις.

Τέλος, επισήμανε ότι αντίπαλος της κυβέρνησης είναι ο ίδιος ο λαός, οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι στα μπλόκα του αγώνα, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, κάνοντας εδώ ειδική μνεία και στη νίκη της παράταξης του ΚΚΕ στην ΑΔΕΔΥ. Τόνισε πως είναι η ώρα οι αγώνες να δυναμώσουν κι άλλο, να συνενωθούν, να διαμορφώσουν ένα λαϊκό ποτάμι που θα αναζητήσει τη διέξοδο σε έναν άλλον δρόμο ανάπτυξης για τη χώρα που δεν θα αποσκοπεί για τα κέρδη των λίγων, με κοινωνικοποίηση μέσων παραγωγής, γης, σε μια εξουσία και διακυβέρνηση πραγματικά εργατική-λαϊκή, για να κερδίσει ο λαός το παραμικρό πρέπει να χάσει το κεφάλαιο και αυτήν την αλήθεια σήμερα την λέει μόνο το ΚΚΕ. «Το 2026 θα είναι η χρονιά που ο λαός θα σας στριμώξει ακόμα περισσότερο μέχρι να γίνετε οριστικά παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά στο τέλος.