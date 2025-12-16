Ζελένσκι: Πολύ εφαρμόσιμο το σχέδιο, μπορεί να τελειοποιηθεί τις επόμενες ημέρες – Καίριας σημασίας τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι οι προτάσεις για ειρηνευτική συμφωνία που ενδέχεται να θέσουν τέλος στην σχεδόν τετραετή εισβολή στην Ουκρανία θα μπορούσαν να οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, ωστόσο τόνισε ότι η χώρα του έχει μεγάλες οικονομικές προκλήσεις και τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας είναι καίριας σημασίας.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε, μετά τις συνομιλίες του Βερολίνου, ότι το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που συζητήθηκε με Αμερικανούς αξιωματούχους είναι «πολύ εφαρμόσιμο». Εάν τα σχέδια αυτά οριστικοποιηθούν, θα υποβληθούν στο Κρεμλίνο πριν από τις πιθανές περαιτέρω συναντήσεις στις ΗΠΑ το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν τη Δευτέρα ότι υπάρχει συναίνεση από την Ουκρανία και την Ευρώπη για το περίπου 90% του ειρηνευτικού σχεδίου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια ειρηνευτική συμφωνία».

Η μεγάλη δυσκολία

Ωστόσο, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι βασικά ζητήματα, όπως η τύχη των ουκρανικών εδαφών που κατέλαβαν οι εισβολείς δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. Επανέλαβε ότι το Κίεβο αποκλείει την αναγνώριση του ελέγχου της Μόσχας σε οποιοδήποτε τμήμα του Ντονμπάς, μιας οικονομικά σημαντικής περιοχής στην ανατολική Ουκρανία που αποτελείται από το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ, καμία από τις οποίες δεν ελέγχεται πλήρως από τον ρωσικό στρατό.

«Οι Αμερικανοί προσπαθούν να βρουν έναν συμβιβασμό», δήλωσε ο Ζελένσκι πριν από την επίσκεψή του στην Ολλανδία την Τρίτη. «Προτείνουν μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» [στην περιοχή του Ντονμπάς]. Και θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά: μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» δεν σημαίνει υπό τον έλεγχο της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Το εδαφικό παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα εμπόδια για μια συνολική συμφωνία.

Οι οικονομικές προκλήσεις

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε επίσης την Τρίτη ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των οικονομικών της αναγκών και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για να υποστηρίξει το Κίεβο είναι καίριας σημασίας.

Μιλώντας στην Χάγη κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπηρεσιακό Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ, ο Ζελέσνκι είπε ότι η χρήση των ρωσικών δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα βοηθήσουν το Κίεβο να αντισταθμίσει την μείωση της υποστήριξης εκ μέρους ορισμένων από τους εταίρους του.

«Δεν βλέπω την πιθανότητα να σταθούμε ισχυροί χωρίς αυτή την υποστήριξη», δήλωσε ο Ζελέσνκι στους δημοσιογράφους.