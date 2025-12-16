Ανδρουλάκης: Αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή η Ελλάδα υπο τη ΝΔ θα παραμείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης

Νίκος Ανδρουλάκης

«Χρειάζεται μία γενναία νέα αρχή, ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής και να αρχίσει ο κύκλος της προόδου», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2026.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας πως «έρχεστε σήμερα και λέτε “σταθερότητα ή χάος”. Ποια είναι η σταθερότητα; Είναι προπέτασμα καπνού που κρύβει την παρακμή, το σαθρό έδαφος των αποτυχημένων επιλογών σας, που ανοίγουν τον δρόμο για νέα αδιέξοδα».

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό, τόνισε ότι οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια αποδεικνύουν ότι «ο στόχος της σύγκλισης και της ευημερίας μπαίνει στον πάγο». «Αυτό είναι το μήνυμα του προϋπολογισμού», είπε και έκανε λόγο για κυβέρνηση «βουτηγμένη στην ανυποληψία και τη διαφθορά».

«Αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, η Ελλάδα υπό τη Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης, αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

 

